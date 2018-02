En exclusivité, les dessous de la fabrication du nouveau plateau de France 3 Picardie

En 2017, France 3 Picardie soufflait ses 50 bougies. En 2018, le plateau du journal régional fait peau neuve.Depuis plusieurs semaines, les équipes travaillent pour préparer la nouvelle identité visuelle de l'information de France 3 : nouveau plateau, nouveau décor et nouvel habillage.Lundi 5 février, en même temps que toutes les autres antennes régionales, nous lancerons notre 1er JT nouvelle version.Voici, lede sa fabrication. Entendez par là une animation vidéo réalisée avec un "effet d'accéléré effectué à des moments différents pour présenter en un laps de temps court l'évolution de l'objet photographié sur une période longue".Cette technique appelée la Chronophotographie a fait son apparition en 1878. Elle permet de constater son évolution et ses changements, en partant de la première image et en arrivant à la dernière.Les travaux du nouveau plateau de France 3 Picardie ont démarré le 11 décembre 2017. Les images ont été enregistrées jusqu'à ce dimanche matin du 4 février 2018.