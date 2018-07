Exploit de la Belgique face au Brésil : 10 vidéos ou photos insolites de nos voisins en folie !

La folie partout en Belgique

On commence avec une vidéo qui donne le frisson. La liesse après les deux buts brésiliens dans de nombreuses villes de Belgique. Compilation réalisée par la télé flamande VRT.



VRT NWS LOSGAAN!! Zo vieren Duivelsfans de twee doelpunten in de eerste helft Brazilië - België.



Les Diables chambrent Neymar



"Neymar, aïe, aïe, aïe": des supporters belges ont chambré gentiment le Brésilien et ses roulades. La scène a été filmée à Kazan, lieu du match face au Brésil. Humour vache.





La police avec les Diables



Des Belges en Irlande : folie dans le salon



Meunier conseille aux supporters de se "mettre une grosse murge"

La police de Bruxelles a publié ce cliché émouvant après l'exploit des Diables : une étreinte entre un policier et un supporter. Avec cette légende : "Tous ensemble derrière nos diables". Une petite vidéo de supporters belges qui fait le buzz. Il vivent en Irlande et sont complètement fous, heureux après la victoire des Diables.

Dans l'euphorie de la victoire, le défenseur belge du PSG se lâche : "On a éliminé le Brésil ! On a é-li-mi-né le Brésil ! Petit message aux supporters, mettez-vous une grosse murge ce soir, vous l'avez mérité ! »







La famille royale en supporters n°1



Un nom de station détourné dans le métro



Le Manneken pis sur Neymar

Le roi Philippe et toute sa famille ont posé en tenue de supporters. Un peu guindés mais émus ! "En Demey finale." La STIB, RATP belge, a de l'humour et rebaptisé ce samedi matin une de ses stations de métro...

La star brésilienne prise pour cible par le ministre de l'immigration Théo Francken sur son compte Twitter.





Au festival Rock Werchter

VRT NWS Zo ging de massa uit de bol op Rock Werchter: waanzinnig.



Bon pour l'unité du pays ?

On a un peu oublié la musique ce vendredi soir dans le plus grand festival du pays. Tous derrière les Diables !On termine avec un dessin politique. Ce vendredi soir, il n'y avait plus de Wallons et de Flamands, plus de tension... Le foot, comme ciment de l'unité nationale ?C'est ce que laisse entendre ce dessin de Marec dans le journal Het Nieuwsblad. Il montre le premier ministre Charles Michel en compagnie de Bart De Wever, leader de la droite flamande, qui lui dit : "Sire, il n'y a plus de Flamands et de Wallons."