Explorer les Hauts-de-France cet été : le Conservatoire des espaces naturels donne "rendez-vous en terrains connus"

Après des mois de confinement, il est peut-être temps pour certains de se reconnecter à la nature. Le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France situé à Amiens organise pour la première fois cette année l'opération "rendez-vous en terrains connus.""On s'est dit que les habitants de la région avaient grandement besoin de se ressourcer et on avait la possibilité de mettre à disposition cette nature", explique Isabelle Guilbert responsable du service communication du conservatoire.107 sorties sont donc proposées gratuitement sur une centaine de sites naturels ouverts au public . L'équipe du conservatoire et ses bénévoles se chargent de guider les visiteurs. Certaines sorties sont soumises à réservations, notamment afin de maîtriser le nombre de personnes présentes. "En général, elles sont limitées à 15 personnes", précise Isabelle Guilbert. D'autres sont sans rendez-vous. "Les rallyes nature par exemple, ce sont des visites semi-autonomes, on donne juste un créneau horaire", ajoute la responsable communication.Randonnées à pied ou à vélo, balades ludiques à la recherche d’indices et d’énigmes à résoudre, visites guidées, observations ou suivis d’espèces, les idées de sorties ne manquent pas.Et au-delà de l'aspect loisir, le Conservatoire d'espaces naturels souhaite également montrer la richesse des espaces préservés. "L'idée est que les personnes se rapproprient la nature près de chez elles. Quand on l'observe et l'admire, ensuite on a envie de la protéger", indique Isabelle Guilbert.Et pour ceux qui en voudraient encore, le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France propose également un guide de 90 balades à faire dans la région