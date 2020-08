Explosion à Beyrouth : les Moulins Dubois, dans le Pas-de-Calais offrent 50 tonnes de farine de blé

Un silo de 120 000 tonnes détruit

"La farine, le pain, c'est la vie"

"On a voulu mettre le paquet." Olivier Dubois, meunier et dirigeant des Moulins Dubois – qui chapeaute deux moulins dans le Pas-de-Calais, à Leforest et Aire-sur-la-Lys – a répondu à l'appel des Meuniers de France, suite à l'explosion meurtrière de Beyrouth, le 4 août dernier. 50 tonnes de farine de blé ont été offertes au peuple libanais, soit une bonne portion des 500 tonnes offertes au niveau national.L'explosion de nitrate d'ammonium, qui a fait selon le dernier bilan 171 morts et 6500 blessés, a également détruit un silo contenant 120 000 tonnes de blé. "Les Nations Unies craignaient une pénurie. Le président des Meuniers Français, Jean-François Loiseau, est monté en première ligne", explique Olivier Dubois.Les pouvoirs publics, par la voix du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, se sont également montrés réactifs : le porte-hélicoptère Le Tonnerre a été mis à contribution pour transporter les dons de farine. "Il fallait que les chargements soient à Toulon tel jour, telle heure", explique Olivier Dubois, mais le transport à 1000 km pose problème, d'un point de vue environmental."J'ai un appelé un collègue à Marseille pour ensacher 50 tonnes de farine, c'est de la sous-traitance intelligente", explique le meunier. Les deux moulins du Pas-de-Calais ont payé pour 25 tonnes pour chacun des deux moulins.Un premier chargement est parti dimanche 9 août, puis un second mardi 11. "Derrière, l'armée a transporté la farine, l'ambassade l'a réceptionnée et les ONG l'ont redistribuée", raconte Olivier Dubois.Un geste de solidarité essentiel, alors que le secteur a été frappé durement par la crise sanitaire et la baisse de consommation du pain par les Français. "De la farine, du pain... c'est la vie !"