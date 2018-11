Facteurs, pompiers, éboueurs : à quoi servent les étrennes et les calendriers ?

Prime ou caisse commune

Un coup de main pour les coups durs

Attention aux faux pompiers Certaines personnes mal-intentionnées se font passer pour des pompiers pour récolter des dons. Si vous avez un doute sur la personne qui frappe à votre porte, trois indices vous permettront de savoir s'il s'agit d'un escroc ou non. Lors de la tournée des calendriers, le sapeur-pompier est toujours en uniforme, il doit systématiquement remettre un reçu en échange du don, et doit être en mesure de présenter sa carte d'adhérent à l'union des sapeurs-pompiers.

Le fameux almanach du facteur ! Chaque année, dés la fin du mois de novembre, les postiers viennent taper aux portes pour proposer des calendriers en échange de quelques pièces ou d'un petit billet. En zone rurale, cette tradition est encore bien ancrée. Elle est l'occasion aussi pour ces professionnels de rencontrer les habitants et de passer un peu de temps avec eux.Les facteurs, mais aussi les éboueurs, achètent des calendriers à des éditeurs, de leurs deniers personnels, avant de faire leur tournée. L'argent récolté leur revient directement, et leur permet de se former un petit pécule, l'équivalent d'un treizième mois. Mais comme un pourboire, cette somme n'est pas imposable. À Vignacourt, Alexandre Baillet achète 400 calendriers, car sa tournée compte 400 logements. "En moyenne, les gens donnent une dizaine d'euros", explique-t-il. Mais bien sûr, tout le monde ne donne pas.Pour les pompiers, le fonctionnement est différent. Ils font fabriquer des calendriers, en général avec leurs photos. D'après le commandant Jourdain, président de l'union des sapeurs-pompiers de la Somme, leur fabrication coûte environ deux euros pièces. "Certains choisissent de mettre quelques encarts de publicité pour rembourser la fabrication, mais ça dépend des secteurs."Les sommes récoltées vont ensuite dans une caisse commune, celle de l'amicale des sapeurs-pompiers du secteur. Ces structures sont des associations loi de 1901, dissociées du SDIS.Grâce à cet argent, l'association organise, un peu comme un CE dans une entreprise, des activités pour les pompiers ou leurs familles, des compétitions sportives, des festivités pour Noël... Mais cet argent sert également à financer des situations difficiles que les pompiers peuvent rencontrer à cause de leur profession.Un pompier qui se blesse lors de son service par exemple, peut bénéficier d'une aide de l'amicale des sapeurs-pompiers pour financer ce que la sécurité sociale ou sa mutuelle ne remboursent pas. En cas de décès d'un pompier en exercice, sa famille bénéficie également d'un soutien financer. En France cette année, 12 pompiers sont décédés pendant leur service, laissant derrière eux 18 orphelins. L'argent que l'on donne aux pompiers lors de la tournée des calendriers permettra à l'amicale ou aux unions de sapeurs-pompiers de financer, par exemple, leurs études ou leur permis de conduire.Dans tous les cas, il n'existe aucune obligation de donner, et le montant est libre.