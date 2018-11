Faible mobilisation pour la grève lancée par les syndicats de l'Education nationale

Le mouvement de grève lancé par les syndicats de l'Education nationale était annoncé depuis le 25 septembre dernier, pourtant à Soissons comme à Beauvais, les manifestants étaient peu nombreux.Une faible mobilisation qui ne veut rien dire selon Sophie Abraham, co-secrétaire départementale du FSU Oise :"Même si aujourd’hui on a un nombre de manifestants qui n’est pas forcément très important, le taux de grévistes qui est aux environs de 20 à 30% dans les établissements du 1er et 2nd degrés nous laissent à penser qu’il y a vraiment une insatisfaction qui s’exprime chez nos collègues" .Enseignants, professeurs de collèges et lycées, directeurs d'écoles, tous réclament un service d'éducation de qualité et dénoncent des conditions d'enseignement difficile.Reçue par Béatrice Cormier, rectrice de l'académie d'Amiens, la délégation intersyndicale ne les a pas rassurés : ". La rectrice nous a déjà annoncé qu’il y en auraitsans pouvoir avoir le détail de ces postes puisqu’elle ne les connaîtra que début décembre".Le gouvernement a déjà annoncé la suppression de 2650 postes pour la rentrée 2019.