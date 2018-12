Fatigue, traumatismes et menaces... Pourquoi la police scientifique se met en “grève illimitée” dès mardi

Le statut qui changerait tout

La colère monte, chez les agents de la police technique et scientifique, dépassés par le manque d'effectifs et par le manque de reconnaissance dont ils s'estiment victimes par leur administration.À tel point que le syndicat Syndicat national indépendant des personnels administratifs, techniques et scientifiques (SNIPAT) de la Police nationale, majoritaire dans le Nord, a déposé un préavis de grève "pour une durée illimitée sur l'ensemble du territoire national".Une grève qui fait écho au sentiment de, au sein de la police scientifique. "" note Xavier Depecker, secrétaire national des personnels de police technique et scientifique à la SNIPAT et basé à Laon, dans l'Aisne. "Le nombre d'appels, le nombre de sollicitations..."Leur revendication tient en un statut : la catégorie active , qui reconnaît que leur emploi est un métier à risque particulier ou de fatigue exceptionnelles. Un statut qui permet: "Tous les cinq ans, pour ceux qui ont 25 ans de service, on gagne un an de départ avancé à la retraite".C'est le cas des gardiens de la paix, des sapeurs-pompiers, des infirmiers, des surveillants pénitentiaires ou encore des contrôleurs aériens. Mais ce n'est pas le cas des agents de la police scientifiques, qui cumulent pourtant la multiplications des astreintes, les interventions à risques et les scènes traumatisantes. "t." Et d'ajouter : "C'est pas une hausse de notre salaire qu'on voudrait,."Car les agents sont terriblementCe sont eux qui analysent lessur des billets de banque, lesdans les affaires de viols,les ordinateurs et les téléphones saisis chez un terroriste. Ils travaillent dans des maisons incendiées, sur des toits, des rails, dans des milieux toxiques ou qui leur sont hostiles,à la merci de malfaiteurs qui reviennent parfois sur les lieux du crime."Quand on va sur le terrain," résume Xavier Depecker. "Dans la tête des gens, la police scientifique est armée, mais elle ne l'est pas !" À l'origine, les agents de la police scientifiques sont recrutés parmi des scientifiques.D'où des dérapages. "Il est déjà arrivé que l'auteur veuille revenir sur les lieux de sa tentative de braquage." Des collègues en train d'effectuer des prélèvements. L'agent de police scientifique est confronté sans cesse à la mort, à la misère, aux violences sexuelles, au "morbide" et au "sordide". "Moi-même, je suis père de cinq enfants,... Ce n'est pas évident" souligne le Picard, qui intervient souvent en astreinte à Tergnier ou à Saint-Quentin.Même chose "quand des femmes font des prélèvements sur des fœtus, quand des gens en ballistique analysent un crâne défoncé par une balle..." poursuit Xavier Depecker. "" mais "on fait notre job pour que la vérité se manifeste, pour donner une réponse à la victime ou à ses proches.""Maintenant, quand vous êtes sur des scènes comme des attaques terroristes, par exemple au Bataclan, il y a un Service de soutien psychologique opérationnel (SSPO) qui se met en place". Autrement dit, des psychologiques assistent ceux qui ont travaillé sur de telles scènes. Mais rien n'existe pour les horreurs du quotidien. Dans les commissariats de petites villes qui ne comptent que deux ou trois agents, ""."On représente" résumeXavier Depecker. Et alors que la police scientifique est présentée en "vitrine" de la police, "au contraire de la gendarmerie qui récomepsne ses scientifiques, il y a un vrai manque de reconnaissance chez nous."Ce manque d'effectifs est d'ailleurs une source d'épuisement, d'autant plus que les onze heures de repos entre chaque journée de travail ne sont pas toujours respectées. "Quand on est à trois dans un service, cIl arrive qu'en fin d'astreinte,."Sans parler de la voiture à prendre, et du danger que l'agent représente alors pour autrui sur les routes en cas de somnolence.Difficile, pour toutes ces raisons, de comprendre pourquoi les agents de la police scientifiques ne bénéficient pas déjà de ce statut.En réalité, c'est parce qu'aux débuts de la police scientifique, les scientifiques qui étaient recrutés étaient cantonnés aux cinq grands laboratoires en France :Ce n'est qu'à partir de 1997 qu'"".Et les agents se sont retrouvés, petit à petit, de plus en plus exposés sur le terrain. Surtout à partir du moment où ils ont été autorisés, sans qu'un officier de police judiciaire (OPJ) soit présent à leurs côtés.Depuis, et au fil de l'évolution de leur métier, les syndicats ont plusieurs fois tenté d'obtenir ce statut actif. En 2015, notamment, le ministre de l'Intérieur Bernard CazeneuveIl ne voulait pas créer un nouveau statut d'actif, mais il avait proposé de nous reclasser dans des catégories existantes". Mais "" regrette le syndicaliste, notamment pour des raisons financières.Selon le secrétaire général de l'Unsa-Fasmi interrogé à Lyon en novembre 2015 au cours de la dernière grande grève de la police scientifique Plus récemment, un rendez-vous avait fixé avec l'actuel ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Prévu vendredi 21, il a finalement été annulé au dernier moment alors qu"il a su prendre rendez-vous tout de suite avec les gardiens de la paix", mobilisés depuis plusieurs semaines par le mouvement des Gilets jaunes , déplore Xavier Depecker, amer.. Certains agents songent à se reconvertir dans d'autres branches professionnelles ou ont déjà passé les concours. Pour un corps de métier qui compte à peine plus de, une "fuite des cerveaux" serait désastreuse pour la résolution des enquêtes.