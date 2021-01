Faute de carnaval à Cappelle-la-Grande, un concours photo est organisé

Devant le beffroi de Cappelle-la-Grande, deux masquelours prennent la pose. Clic, clac: la photo est prise et bientôt elle viendra s'ajouter aux nombreux clichés qui sont déjà publiés sur la page facebook de la commune.

"Mets ton beste clet'che et tire-toi le portrait" c'est le nom du concours lancé par le maire de la ville, Julien Gokel, pour faire vivre l'esprit du carnaval malgré l'annulation des bals et des bandes cette année. Car ici, il est inconcevable de ne pas marquer la saison carnavalesque !

L'esprit du carnaval

"On ne pouvait pas ne pas faire vivre l'esprit du Carnaval de Dunkerque, explique-t-il dans sa tenue fétiche de Kilt Eastwood, on a donc eu l'idée de faire quelque chose de différent. Alors certes, on ne peut pas se rassembler, mais vous pouvez vous déguiser et vous tirer le portrait ou faire une vidéo sympa. Mais surtout, dans le cadre des 100 ans de la commune de Cappelle-la-Grande, trouvez un lieu insolite de la ville et mettez-vous en scène. Faites vivre l'esprit du carnaval, c'est le but du jeu."

Un concours photo à la place du carnaval à Cappelle-la-Grande

Cette année il n'y aura donc ni bandes, ni chahut mais déjà de nombreux amateurs ont répondu présent. Le temps d'un concours, ils ont à nouveau enfilé leur tenue qui patientait dans les armoires depuis l'an dernier. Et le simple fait de ressortir toute sa panoplie, l'ambiance est retrouvée. "On a besoin de ça, c'est nos traditions, explique Lydie Fyvet des Meuches Capches, et là, toutes les émotions reviennent !"

Son poids en saucisson de Léon !

Qui dit concours, dit prix. A Cappelle-la-Grande, on ne fait pas dans la demi-mesure. Le vainqueur du concours gagnera son poids en saucisson de Léon, la spécialité carnavalesque qui avait été initiée l'an dernier en l'honneur du maire précédent Léon Devloies.

Son poids en saucisson de Léon : voilà de quoi faire rêver Damien, un solide carnavaleux dunkerquois en robe tergal bleu, affublé d'une perruque brune. "Ma rue ne pourra pas supporter le camion-remorque pour la livraison" lance-t-il dans un éclat de rire.

Le saucisson de Léon initié en 2020 en hommage à l'ancien maire Léon Devloies (au centre) • © V. Dermersédian

Le concours est ouvert jusqu'au 14 février. Les photos et vidéos doivent être postées sur la page facebook "Carnaval de Cappelle-la-Grande 2021".