Des faux billets de 20 euros vendus pour la magie ou le cinéma circulent dans le Nord et le Pas-de-Calais

Accessoire de magie

Des faux billets de 20€ en vente en ligne

Le 6 mai dernier, le gérant d'une boutique de cigarettes électroniques de Fourmies prévient la gendarmerie. Un client vient de le payer avec un billet de 20 euros qui est en fait un faux. Même plainte trois jours plus tard, de la part d'une grande enseigne commerciale, toujours à Fourmies.Les gendarmes mènent l'enquête et font rapidement des recoupements. Le même genre de signalement a été fait récemment à Douchy-les-Mines (Pas-de-Calais) mais aussi à Redon en Bretagne ou à Fort-de-France en Martinique. Selon France Antilles , des stations-service ont notamment été escroquées. Le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête. "Il y a visiblement un phénomène qui est en train d'éclore", témoigne une source à la gendarmerie nationale.Le faux billet de 20 euros (il existe aussi en 5 ou 50 euros) est pourtant assez grossier. Il ne possède aucun élément de sécurité (filigrane) et est très différent au toucher. Les mentions "Movie money" ("Monnaie de film" ) et "This is not legal. It is to be used for motion props" ("Cet argent n’est pas légal. Il ne peut être utilisé que comme accessoire") apparaissent clairement sur le côté des billets. La confusion semble difficile et pourtant...Ces billets sont en vente sur internet, notamment sur des sites destinés aux magiciens ou sur des sites de vente en ligne chinois. On trouve aussi des fausses coupures de 5 ou 50 €.Pour éviter de propager ces billets, la gendarmerie donne quelques conseils de bon sens : "Pensez à contrôler les billets qui vous sont remis. Sur ces billets qui ne comportent aucune sécurité il est noté en anglais qu'ils ne peuvent pas être utilisés. Si cela vous arrive, faites le 17 immédiatement."L’utilisation de faux billets est passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.