Le FC Chambly qualifié pour les 1/4 de finale de la Coupe de France

#FCCOUSG L'arrrrretttttt de Super Daoudou sur le penalty !!! (1-0) — US Granville (@US_Granville) 7 février 2018

87' (1-0) : Insolite à Chambly ! Le remplaçant du remplaçant est remplacé ! Keenan Lebon qui avait remplacé John Papelard qui avait remplacé Max Hilaire, est à son tour remplacé par Hamid Kenta !!! @FCCOISE @US_Granville#FCCOUSG — France 3 Picardie (@F3Picardie) 7 février 2018

C'est une première historique pour le FC Chambly. Le club de foot de l'Oise qui évolue en National vient de se qualifier pour les 1/4 de finale de la Coupe de France en battant les Normands de l'US Granville un but à 0.Une qualification au terme d'un match accroché notamment dans la seconde période. Si le FC Chambly a dominé la première mi-temps en multipliant les occasions, il n'a jamais réussi à concrétiser ses actions face à des Normands qui jouaient tout en contre.Il aura fallu attendre la 2ème mi-temps et le but de Lassana Doucouré à la 50ème minute pour libérer les Isariens. Les Granvillais n'ont cependant pas lâché le jeu, faisant davantage pression sur la ligne de défense du FC Chambly. Les Camblisiens ont du se battre jusqu'à la dernière minute pour garder leur avance.Un pénalty pour Chambly à la 69ème minute a bien failli faire augmenté la marque. Mais le tir de Romain Montiel a fini dans les bras du gardien de Granville.Chambly y laisse quelques plumes puisque deux joueurs ont été blessés durant la rencontre en très peu de temps :Plus de 4.200 spectateurs dont 500 Normands ont assisté à cette rencontre au stade Pierre Brisson à Beauvais dans une température glaciale.Jamais les Camblisiens n'étaient allés si loin dans cette compétition. Tout juste avaient-ils accédé aux 16èmes de finale en 2016 et en 2017. Ils avaient été battus respectivement par Lyon (0-2) et par Monaco (4-2 dans les prolongations).Le tirage au sort des 1/4 de finale aura lieu jeudi 8 février en direct à partir de 20h dans l'émission de France 3 Tout Le Sport.