Fed Cup. Les Bleues éliminées en demi-finales par les américaines

L'espoir était permis samedi après l'égalisation de la Nordiste Kristina Mladenovic., avec l'espoir de voir Pouille et consorts écarter l'Espagne en septembre à domicile, pour accéder à une deuxième finale consécutive.Le scénario est logique.pour faire chuter les tenantes du titre qui, même privées des soeurs Williams, comptaient encore trois membres du top 20 (Stephens 9e, Keys 13e, Vandeweghe 16e) dans leurs rangs dont la championne de l'US Open, Stephens.(7e mondiale), qui a, comme l'an passé, fait l'impasse sur la compétition pour privilégier sa carrière individuelle.(35e), visée par une procédure disciplinaire pour infraction à la réglementation antidopage.La France ne pouvait pas compter non plus sur la jeune Océane Dodin (21 ans, 102e) pour qui la Fed Cup n'est pas une priorité.