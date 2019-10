Fed Cup : les Nordistes Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier joueront la finale en Australie

La sélection de @julienbenneteau pour la finale de @FedCup #AUSFRA à Perth les 9 et 10 novembre : Alizé Cornet, Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier. Allez les Bleues ! #TousEnsemBleu pic.twitter.com/n5ztE2Te7v — FFT (@FFTennis) October 28, 2019

Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Fiona Ferro ont été reconduites pour la finale de la Fed Cup en Australie (9-10 novembre), a annoncé lundi le capitaine de l'équipe de France Julien Benneteau."Jusqu'à présent, ces cinq joueuses ont répondu présent. J'ai confiance en ces cinq pour relever cet immense défi" à Perth contre l'Australie emmenée par la n°1 mondiale Ashleigh Barty, a expliqué Benneteau au sujet du groupe qui avait éliminé la Roumanie en demi-finales L'Australie alignera notamment aux côtés de Barty, lauréate cette année à Roland-Garros, l'expérimentée Samantha Stosur (35 ans, 92e mondiale) et Ajla Tomljanovic (51e), convoquée pour la première fois par la capitaine Alicia Molik."Aujourd'hui, il n'y a que Fiona qui n'a pas joué en simple dans cette campagne de Fed Cup. Je leur ai dit, et je vais leur répéter, que j'ai besoin de tout le monde et que chacune doit se préparer à jouer n'importe quand et contre n'importe qui, en simple ou en double", a dit Benneteau, assurant n'avoir pas encore décidé qui il ferait jouer.En demi-finales, il avait réussi à rétablir une certaine entente entre Garcia et Mladenovic, qui avaient déjà conduit les Bleues en finale en 2016 mais dont la brouille avait plombé l'équipe de France pendant plus de deux ans. Contre la Roumanie, c'est en double qu'elles avaient remporté le point décisif.La France tentera de remporter en Australie sa troisième Fed Cup après 1997 et 2003.