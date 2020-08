Feignies : jusqu'à 14 mois ferme pour trois hommes après un vol avec violence en Belgique pour des polos Lacoste

Coup de pied à un employé

Trois hommes ont été interpellés la semaine dernière près de Maubeuge (Nord) à la suite d'un vol avec violences, en Belgique, pour lequel ils ont été condamnés à de lourdes peines.Les faits se sont produits le 29 juillet à Jemappes, près de Mons, dans un magasin RackStore. Deux individus y sont entrés vers 10h, pendant qu'un troisième est resté sur le parking. Une fois à l'intérieur, ils ont dérobé deux piles de polos Lacoste et pris la fuite. Un employé du magasin les a poursuivis, avant de recevoir un coup de pied dans le ventre.Les trois malfaiteurs, âgés de 20, 21 et 27 ans ont alors pris la fuite en voiture vers la frontière française. Ils ont été interpellés peu après à Feignies, dans l'agglomération maubeugeoise.L'intégralité du préjudice a été restitué à la victime. Les trois hommes ont été déférés le lendemain et condamnés pour vol avec violence. L'un a écopé de 14 mois de prison ferme et 60 heures de Travaux d'intérêt général (TIG), le second à 6 mois, dont 3 ferme, et 140 heures de TIG, et le troisième à 8 mois.