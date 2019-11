Féminicide en Belgique : un homme tue son ancienne compagne par jalousie

Un homme de 40 ans a été inculpé dimanche en Belgique pour le féminicide de son ancienne compagne, tuée à coup de brique et de couteau dans un accès de jalousie, a annoncé le parquet de Charleroi, .



Sa victime, une jeune femme de 31 ans, mère de deux enfants, avait été à l'origine de son arrestation en septembre après avoir porté plainte pour coups et blessures. Il avait été libéré en octobre sous conditions par le juge d'instruction avec interdiction d'entrer en contact avec la jeune femme, a expliqué le parquet.



Retrouvée dans un coffre

Le cadavre de la jeune femme avait été découvert vendredi caché dans le coffre d'une voiture à Bouffioulx, une commune de la ville de Chatelet, près de Charleroi.



L'autopsie a permis de diagnostiquer un traumatisme crânien provoqué par des coups de brique et plusieurs blessures à l'arme blanche, a précisé le procureur Sandrine Vairon.



La police alertée par un ami

Son ancien compagnon a été appréhendé samedi. Il avait confié à un de ses amis avoir tué son ancienne compagne et ce dernier avait alerté vendredi la police.



Le meurtrier a expliqué au juge d'instruction avoir agi par jalousie lors d'une rencontre avec la jeune femme. Il a reconnu l'avoir frappée à coup de briques, mais nie toute préméditation.