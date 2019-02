Férin : cinq habitations visitées dans la même nuit, les malfrats mis en fuite deux fois par les occupants

Nuit mouvementée entre le 12 et le 13 février, dans la petite commune de Férin dans le Douaisis, où une équipe de cambioleurs a visité pas moins de cinq maisons.



Vers 3h40, un habitant réveillé par une source lumineuse dans son habitation s'est trouvé face à un individu cagoulé qui était en train de fouiller son domicile. L'homme a pris la fuite en courant, avec un complice, en dérobant un sac à main.



Une patrouille de gendarmerie dépêchée sur les lieux a mis en fuite un véhicule suspect, de type break, sans pouvoir l'arrêter.

Longue série

Une heure plus tard, un autre habitant était, lui, réveillé par le fracas de sa porte d'entrée. Il s'est retrouvé nez à nez, dans son couloir, avec un malfrat qui l'a ébloui avec une torche avant de s'enfuir.



Au petit matin vers 5h45, un troisième habitant de Férin avait un réveil douloureux, en découvrant sa porte-fenêtre fracturée, et la disparition de sa télévision, de bijoux, et autres divers effets.



Dans les heures qui ont suivi, deux autres cambriolages étaient constatés dans la même commune, portant à cinq le nombre d'effractions commises dans le village dans la seule nuit de mardi à mercredi.



Les auteurs sont toujours recherchés.