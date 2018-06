Festival d'Avignon 2018 : cinq compagnies picardes seront de la partie

La Picardie sera bien représentée cette année au festival d'Avignon. Pour la 72e édition du festival international de spectacle vivant , qui se déroule du 6 au 29 juillet prochains, cinq compagnies picardes monteront sur les planches.Originaires de Compiègne, Soissons, Amiens et Camon, elles ont chacune été sélectionnées par la grande région pour bénéficier d'un soutien financier et logistique "pour pouvoir se produire au cours du Festival OFF".D'une renommée internationale qui n'est plus à démontrer, le festival d'Avignon sera une occasion en or pour les comédiens de se faire connaître d'un plus grand public, grossir leur carnet d'adresses et décrocher des contrats.A l'échelle des Hauts-de-France, ce sont au total 15 compagnies qui ont été retenue. La liste complète est à retrouver ici