Festival de l'oiseau et de la nature : la 30ème édition aura bien lieu du 24 avril au 2 mai 2021

Chaque printemps, la côte picarde et la baie de Somme vivent pendant une semaine au rythme du Festival de l’Oiseau et de la Nature. Covid oblige, le festival s’est adapté en proposant une édition numérique et des animations en extérieur.