Fête de la musique : 10 concerts à ne pas manquer dans le Nord et le Pas-de-Calais

La fête de la musique traditionnelle. Des groupes amateurs un peu partot dans la ville. « Avec la collaboration des cafés, restaurants et commerces, sur toutes les places ou presque et dans des lieux insolites, toute la ville fête toutes les musiques. Dans toute la ville ! », explique la mairie qui a même publié une carte des concerts de la soirée. Avec une quarantaine de lieux et de styles.Plein de concerts évidemment dans la capitale des Flandres. On en retient une plus original. Ça se passe au Bistro de Saint-So. On pourra y découvrir la "scène alternative syrienne".Concert en front de mer mais aussi sur les places et dans les rues piétonnes de la ville. Programme très riche à découvrir ici la salle "Le lieu" propose une soirée « musiques du monde » : zouk, afro dance mais aussi de la variété.Un podium années 80. Avec Partenaire Particulier, Janiece Jamison, Sloane, Phil Barney, Patrick Juvet, Richard Dewitte, Raft, Richard Sanderson (La boum).Le rock régional à l'honneur. Les Marcel et son orchestre vont mettre le feu à la Grand'Place.Pour les fans de Johnny, un sosie vocal (Jean-Baptiste Guégan) va enflammer le place Marmottan.Un concert dans le décor original des ruines romaines. Duke Vox (chorale rock) sera au Forum antique.De la variété française avec Alban Bartoli (The Voice) et Hélène Segara. La fête se poursuit tout le week-end avec Henri PFR et Lumberjack samedi et dimanche Black M à 22 h.