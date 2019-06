Fête de la musique 2019 : ça va swinguer en Picardie !

Dans l'Aisne :

Fête de la musique 2017 à Soissons

Ambiance festive et amicale dans les rues de Soissons lors de la 35ème édition de la fête de la musique

Dans l'Oise :

Dans la Somme :

Le Pop Symphonic Orchestra en répétitions

La fête de la musique 2016

Pour rappel, la fête de la musique est célébrée chaque année le. Présente désormais dans de nombreux pays, elle est née en 1982 à l'initiative du ministère de la culture dirigé par Jack Lang dans le but de promouvoir la musique et la démocratiser., pour l'année Matisse, la ville sera envoûtée par des notes de Jazz ! Sur 3 points dans la ville, venez écouter du Jazz manouche ou du Jazz nouvelle Orléans ! De 19h à 22h, rue Fagard, rue du Petit Bohain et place Michel Pezin., c'est Tété qui sera à l'honneur pour célébrer la fête de la musique.(A partir de 19h, place de l'Hôtel de Ville ), rendez-vous dès 15h place de la Libération pour 5 concerts successifs (chant, fanfare, guitare…), au Mail Piétonnier : Flash Mob et Madison, de 19h00 à 20h00 puis ensuite place au Groupe Musical « MUSICA DO RÉ », de 20h00 à 23h00, le Conservatoire et les Ecoles de la commune, vous donne rendez-vous à partir de 19h en centre-ville. Une rencontre que la spontanéité rend chaque année très riche.Au, 2 groupes locaux animeront le début de soirée, suivi à 20h45 du groupe Black City tribute Indochine. La soirée se terminera de 22h à minuit avec Thomas DJ. (A partir de 18h, place du Général de Gaulle), concerts de Jikaëlle et Bernard Léchot (guitares acoustiques, mélodies limpides et des mots forts) et d’Yvain Delahousse, un musicien lillois éclectique, violoniste de formation.(A partir de 19h, place Foch): 5 scènes au programme, dont un karaoké live. Tel un véritable artiste, vous êtes accompagné « en live » de musiciens expérimentés qui s’adaptent pour vous soutenir dans votre prestation, le tout dans un cadre exceptionnel ! Le groupe Why Not vous propose un répertoire de plus de 120 morceaux.(De 20h à 23h, Place de l’hôtel de ville), scène ouverte à partir de 18h, puis concert Eric Dan et Carole à partir de 19h30, près de 40 concerts dès 17h30 dans le centre-ville, mais aussi à l’abbaye St Léger ou au club d’aviron, de nombreux évènements musicaux sont prévus :-La chorale vous enchante par La Chorale Vocalise 2000(A partir de 17H30 au Parc Sellier, rue Malraux)-Une « scène ouverte » est proposée avec Pascal Desauvage (DJ), « Qui qu’on soit » (groupe de rock), Romane Müller (reprise de chansons françaises) ou encore Hangover (groupe de rock)(A partir de 19h00 au Parc Sellier, rue Malraux)-L’Harmonie en fête par L’Union musicale(A partir de 19h00 au Conservatoire municipal de musique de Tergnier, rue Herriot), la commune se met en fête dès vendredi soir avec le spectacle Cabaret Dali John et DJ Lucas Smash., rendez-vous place du Docteur Mouflier à 20h pour le concert du groupe Ryon (reggae) et à 21h45 pour Les gars dans l’coin (show festif et haut en couleurs), rendez-vous place du 11 novembre à partir de 20h pour écouter les élèves de l’école élémentaire et la troupe Artsouilles et Cie, puis Soca Music. Le feu de la St Jean est programmé vers 23h, en plein air dans le centre-ville ou dans les bars, la musique résonnera dans la cité de Jeanne-Hachette., soirée discothèque à l’espace Cresseveur à partir de 20h. Embrasement des feux de la St Jean à 23h, rendez-vous dès 18h place de l’Eglise pour écouter les instrumentistes de l’école de musique, puis différents groupes de rock, pop, fusion à partir de 19h au parc Mandela, la fête de la musique débute dès 16h30 avec les élèves du Centre culturel. A 19h place Omer Wallon concert de La vigie du pirate (pop rock), ou Dopamine Dièse (jazz et bossa) au Pavillon de Manse à 20h30 entre autres concerts, de très nombreux concerts dès 14h30 à la résidence le Clos de Censé jusque tard dans la nuit sur les places et dans les parcstoutes les rues de la ville – des portes de Paris jusqu’à la place de la République – se transformeront en véritables salles de concert. Tous les styles seront au rendez‐vous ! Pour l’occasion, en partenariat avec le Groupement des Commerçants et Artisans de Crépy, les commerces ouvriront de 14h à 22h pour une grande braderie spéciale « Fête de la musique ». En parallèle, la MJC centre social propose des expositions, fabrications d’instruments et une initiation aux percussions.(A partir de 19h30, dans les rues de la ville), concert du groupe rock Epsilon. Place Hervé Joron, à partir de 19h, le Comité des fêtes organise la Fête de la musique et le Feu de Saint-Jean avec la participation des groupes Country Dance de Grandvilliers et Collective Créative Académie Pop Rock Gospel. Une animation dansante avec DJ TOFF est également au programme. Le Feu de Saint-Jean s’illuminera à 23h.(De 18h à 1h, place Barbier), rendez-vous dans le jardin de la médiathèque, dès 17h45 pour les concerts de l’école de musique et à partir de 21h30 pour l’orchestre Joël Franck, rendez-vous au stade Georges-Normand dès 18h30 pour écouter les élèves de l’école de musique et à 22h pour le concert de Tonton David., rendez-vous à 18h sur l’esplanade du cinéma pour une animation musicale, puis déambulation jusqu’au centre-ville. Place des Conti, dès 18h, musiciens amateurs et professionnels vous attendent., la MJC organise la fête de la musique au parc George-Sand à partir de 18h., une boum au gymnase municipal accompagnera la fête de la musique (en extérieur ou à la salle des fêtes selon la météo), la musique sera célébrée avec les groupes Fly in dust, Jazz Blues et la chanteuse Milène Derache (A partir de 18h, à la Salle aux poutres), 19 scènes, avec plus de 60 concerts, seront réparties dans le centre-ville qui sera piétonnier dès 17h., concert gratuit de Jack Noël et ses musiciens pour écouter des tubes des années 1970 à nos jours.(A 20h, place de la Halle), la fête de la musique se célèbre avec le retour du carnaval et son défilé de chars.divers concerts en centre-ville à partir de 18h, de nombreuses manifestations seront placées sous le signe de la fête de la musique-Pour la 1ère journée du festival « Minuit avant la nuit » FOXWARREN, JAUNE et des DJ SETS SUPRISES sont au programme(A partir de 20h30 à La Lune des Pirates)-L’Université de Picardie propose une série de concerts avec les artistes ZYES (pop folk), R.S. Artistes (rock), Bill the dog (punk/metal), Abderaouf BENHACENE (DJ éudiant) ou encore David Grivel (DJ)(A partir de 18h, au Pôle Cathédrale)- Le Pop Symphonic Orchestra, un orchestre symphonique de 40 musiciens proposera un concert de musique actuelle (de Queen à Hoshi)(A partir de 22h aux Archives Départementales)L'an passé, le Pop Symphonic Orchestra répétait pour la fête de la Musique 2018: le comité des fêtes vous propose de venir vous amusez pour la fête de la musique, à partir de 19h sur la place du village., le Groupe Bidon avec son « Ratatam tam Tour » propose un spectacle percutant avec une vingtaine de percussionnistes sur des fûts métalliques de 220 litres.(A partir de 22h, Rue Henri Dunant), concerts à partir de 20h, place Jean-Jaurès, à l’aire de l’Echaillon dès 18h, on mêle marché fermier et musique, avec des concerts de pop rock, jazz et la chorale de la commune, concert gratuit de Cover7 (trio électro). Place de la mairie ou à la salle des fêtes selon la météo à partir de 19h, concert de la fanfare « Les Amis Réunis » à 20h30, place de la République, un hommage à Johnny sera proposé avec la présence de 120 choristes, issues de plusieurs chorales picardes.(A partir de 20h, sur le terrain du jeu de Paume), on fêtera la musique avec de nombreux concerts programmés aux quatre coins de la ville.Dès le jeudi 20 juin à 20h30 : Concert de la Chorale Mouette et Chansons, au CasinoLe vendredi 21 juin :19h : Concert de la Batterie Fanfare des Sapeurs-pompiers de Saint-Valery-sur-Somme21h : Concert du groupe Oxford au répertoire soul, pop, rock et funk. Composé de 5 membres (Ani au chant, Yann au chant et guitare rythmique, Rémi à la guitare solo, Stéphane à la basse et Jérome à la batterie), le groupe propose un répertoire de reprises actuelles, intemporelles et variées. Leur volonté est de partager des émotions rares reposant sur une interprétation unique, pour la 2ème édition de la fête de la musique, un concert de « Bebeek » et « Watts your name » est au programme. (A partir de 19h sur le parvis de la mairie)A noter que certaines communes picardes ont choisi de célébrer la fête de la musique le 22 juin, alors, quelques idées pour les retardataires pour ce samedi, ce sera SMS Livraisons de chansons par la Cie On Off, de 9h30 à 14h30 (en partenariat avec Espace Coiffure). Rendez-vous au salon de coiffure pour choisir une chanson et la faire livrer à la personne de votre choix à Gauchy.La MCL proposera un Atelier Chant, à 14h00. Dirigé par Alvina Lanselle et Chantal Laxenaire cet atelier présentera le fruit du travail d’une saison !Puis ensuite, place à Tribute Calogero, à 15h00. Le Tribute Calogero, c’est une équipe de 5 musiciens passionnés par le rock et la pop.e, la fête se poursuit le samedi à partir de 18h, avec Christophe Rondeau, la Chorale des têtes en l'air, Elixile, Ze Jambons les 2 sous de Marianne et Gasolina., concert déambulatoire festif. Départ de la Ferme de Moranzy à partir de 18h30, concert de la chorale La Capel’la en l’église Sainte-Grimonie à 20h30, rendez-vous place Lesur à 21h pour les concerts de Pauline Ester, Bibi, Sacha et Julie Piétri. Scène ouverte en première partie, La Scène Ouverte du Réser’Voir proposera un moment de rencontre et d’échange musical. A partir de 18h30., un rassemblement musical avec déambulation de plusieurs troupes médiévales est prévu. Au programme : représentations musicales autour d’un banquet pour une animation dansante, des batailles-spectacles dans le village et le camp fortifié, démonstration d’artisanat dans les campements., ce sera un week-end de fête locale avec un concert donné par l'harmonie « Les Amis Réunis » et le groupe vocal « Yann's Voices », à la salle polyvalente, à 20h30.Au, concert gratuit proposé par l'Harmonie Municipale « Les Amis Réunis » puis, à 23h, le feu de la Saint JeanEnfin, à, la fête de la musique aura lieu le 29 juin ! Des concerts sont prévus à partir de 18h à la Halle du plan d’eau : Fast Train, puis l’école de musique et enfin the BBC.Bonnes soirées en musique !