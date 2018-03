L'organisation actuelle (quatre jours et demi) avec la possibilité d'un accueil le mercredi après-midi (27% des voix)

Feuchy : les parents s'opposent au maire sur les rythmes scolaires

Les parents d'élèves scolarisés à Feuchy (Pas-de-Calais) ont été consultés en décembre pour savoir s'ils souhaitaient revenir à une semaine de quatre jours de classe. Mais leur choix n'a pas été respecté par le maire, qui met en avant l'intérêt des enfants.

"Faire au mieux pour les enfants"

L'élu explique avoir voulu faire au mieux pour les enfants. "Les chronobiologistes disent qu'il faut que les enfants aient à peu près le même rythme [...], que le matin les enfants sont enclins à mieux travailler, que l'après-midi est plus réservée à des activités périscolaires que scolaires", précise Roger Potez, le maire de Feuchy.



Les parents d'élèves ont lancé une pétition contre cette organisation. Ils s'inquiètent de perdre des effectifs dans leur école publique l'an prochain. "On a eu beaucoup de départs il y a trois ans maintenant d'enfants qui sont partis en école privée", rappelle Ludivine Giorgianni, parent d'élève.



Elle ajoute : "Avec quatre jours et demi, les enfants étaient fatigués. Ils ont été mis en école privée pour n'avoir que quatre jours. Ma voisine en est témoin, sa fille est beaucoup moins fatiguée en ayant école quatre jours."



Au final, c'est le directeur de l'académie qui tranchera, d'ici le 12 avril.



Les parents de l'école rurale de Feuchy (Pas-de-Calais) ne décolèrent pas. Le 22 décembre dernier, 73% d'entre eux ont voté pourMais le maire de la commune d'un millier d'habitants, a"Il nous demande notre avis et, regrette Amélie Coussin, tête de liste des parents d'élèves. Donc on a eu l'impression d'être trompés."Lors du vote du 22 décembre, la question suivante a été posée aux parents : "Quelle organisation souhaiteriez-vous pour la rentrée prochaine ?". Avec trois réponses possibles :C'est donc lequi a été choisi par une majorité de parents. Mais la municipalité a finalement, qui n'a pas été soumis au vote.Le maire a choisi de mettre en place une organisation avecmême le mercredi matin, et un vendredi après-midi consacré aux activités périscolaires.