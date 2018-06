Les feux de la Saint-Jean dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

Le solstice d'été correspond au jour le plus long de l'année et la nuit la plus courte. Cet évènement tombe le 21 ou le 22 juin et marque le début de l'été. Comme tous les ans en France et dans beaucoup de pays d'Europe on fête l'arrivée de cette saison avec des feux de joie, ce sont les feux de la Saint Jean. On vous propose quelques rendez-vous dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, mais c'est une liste non-exhaustive.Sachez que le village de Long dans la Somme perpétue cette tradition séculaire avec des buchers qui avoisinent les douze mètres de long et en fait aujourd'hui l'un des plus grands du nord de la France.