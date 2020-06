Fibre optique : les Hauts-de-France parmi les territoires les mieux couverts

L'Oise, l'Aisne, le Nord et le Pas-de-Calais sont parmi les départements les mieux couverts grâce à la fibre optique, d'après les derniers chiffres communiqués par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

Les Hauts-de France en bonne position

Au 31 mars 2020, 63 % de la région était raccordable au très haut débit, soit 1 823 800 locaux sur les cinq départements.

Un taux bien supérieur au reste de la France, qui reste sous les 50 %. Seule l'Île-de-France bénéficie d'un meilleur taux de couverture que la région.

L'Oise décroche même la palme du département le mieux couvert, avec 84,5 % de son territoire éligible. Un record national, qui permet à plus de 336 000 logements de bénéficier du très haut débit.

Dans l'Aisne, le taux de couverture est moins élevé, mais reste dans le haut de tableau, avec 65 % de locaux raccordables.

Et cette tendance se confirme dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ce sont désormais 836 000 locaux qui raccordables à la fibre optique dans le Nord et 498 100 dans le Pas-de-Calais, soit plus de 60 % du territoire.

Augmentation croissante des logements raccordables

Depuis un an, le déploiement de la fibre a progressé de 59 % dans le Nord et 74 % dans le Pas-de-Calais. Une progression de 43 % dans l'Aisne et la Somme, et de 32 % dans l'Oise.

Cette augmentation inférieure est à d'autres départements, comme la Meuse qui voit son évolution exploser de 200 %, mais cela s'explique par le déploiement déjà bien effectué sur les départements des Hauts-de-France.

Lille à la traîne

Du côté des villes, en revanche, Lille est en queue de peloton à l'échelle nationale : seulement 45 % de la ville est couvert par la fibre optique, contre 85 % à Bordeaux, voire 95 % à Lyon.

Tourcoing et Amiens font tout de même bonne figure au classement avec respectivement 67,6 % et 69,2 % de leur territoire raccordé au très haut débit.