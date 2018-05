Fillette kurde tuée en Belgique : le policier auteur du tir se dit “anéanti”

Un homme "anéanti"

La petiteinhumée mercredi à, était morte dans la nuit du 16 au 17 mai,dans la région de Mons (ouest), pendant une course-poursuite entre les forces de l'ordre et unedans laquelle la fillette se trouvait avec ses parents.Pour la première fois, dans un communiqué rédigé par son avocat Me Laurent Kennes, ce policier, identifié sous la simple initiale "V.",et explique qu'"".Passager d'un véhicule de police intervenu en renfort d'autres patrouilles, il souligne que lui et son collègueen cours et qu'ils ne savaient pas que la camionnette transportait une trentaine de migrants.Face au comportement "particulièrement dangereux" de son conducteur, qui, dit-il, a ignoré les injonctions des policiers qui lui faisaient signe de s'arrêter, "V. a alors pris la". Mais le tir a été dévié."Au moment de tirer, la camionnette a, une nouvelle fois, tenté de percuter le véhicule Volvo (de la police, ndlr), ce qui a", est-il expliqué."Cet homme est. Il n'existe pas de mot assez fort" à sa famille, poursuit l'avocat dans son texte."Il reste à la disposition de la justice et collaborera pleinement à l'enquête", ajoute-t-il.La mort de Mawda a suscité uneLa justice avaitaprès les premières constatations rapportées, mais l'autopsie de l'enfant est venue contredire ces éléments.ont été ouvertes par la justice et par le comité P, la police des polices en Belgique. Aucune inculpation n'a encore été prononcée.