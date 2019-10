Fin de série pour le RC Lens qui doit se contenter du nul face à l'AJ Auxerre

Une première période insipide

RC Lens - AJ Auxerre ( 0-0 ) - Résumé - (RCL - AJA) / 2019-20

Les réactions

Conférence de presse RC Lens - AJ Auxerre ( 0-0 ) / 2019-20

Le RC Lens reste deuxième après son match nul (0-0) contre l'équipe auxerroise au stade Bollaert-Delelis dans le cadre de la 11e journée de Ligue 2. Après le nul de Lorient samedi au Havre ( 2-2), les Sang et or pouvaient en cas de victoire revenir à une longueur des Merlus.Mais, malgré quelques franches occasions, Lens, qui restait sur quatre victoires en championnat, n'a pas su déjouer la vigilance de la défense bourguignonne.Après une première période insipide, les locaux ont eu dès l'entame de la seconde mi-temps une occasion en or. Mais le gardien Michel s'est détendu magnifiquement pour capter le ballon sur un tir d'environ 25 mètres de Gradit au bout d'un raid solitaire du défenseur lensois à la 47e minute.Auxerre aussi aurait pu faire basculer le match de son côté sur quelques tentatives, dont cette volée de Dugimont dans la surface, détournée par Leca (53e). Mais au bout du compte, les deuxièmes attaques de Ligue 2 (avec 17 buts chacune), sont restées muettes lundi soir.Et le gagnant de cette 11e journée a au final été Troyes, l'équipe auboise, la seule parmi les douze premiers avant cette journée à avoir gagné, samedi contre Le Mans (2-1), s'est hissée à la 4e place, à égalité de points avec Sochaux (3e) et l'AC Ajaccio (5e).Philippe Montanier, entraîneur du RC Lens : "J'ai vu beaucoup d'intensité, beaucoup de bonnes intentions mais il y a eu aussi beaucoup de déchets. Il nous a manqué cette qualité de finition dans le dernier tiers [...] et un petit coup de pouce. Il y a quand même un penalty pour nous pas sifflé, ce sont des petits détails donc on débouche sur un 0-0."Jonathan Gradit, défenseur du RC Lens : "Dans ce système de jeu, on est assez offensif mais dans les derniers gestes, on ne parvient pas à se créer des occasions franches. Ça va venir. Il faut persévérer."Jean-Marc Furlan, entraîneur de l'AJ Auxerre : "Il y a eu un manque d'efficacité à la fois du RC Lens et de nous devant le but. Le RC Lens était sur quatre victoires, donc pour nous c'était un challenge important de venir chercher un résultat. On n'a pas trouvé la faille mais dans notre maîtrise et notre capacité à contenir les forces du RC Lens, je suis satisfait."