Finale de Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy : des amateurs jouent la nuit pour modeler la terre battue

Coupe Davis au stade Pierre-Mauroy : des amateurs jouent la nuit pour modeler la terre battue



"Le court est vraiment bien, il faut se dire qu'il y a 48 heures, il n'y avait pas de court ici puisqu'il y a eu un match de rugby (samedi). Bien sûr, il y a des petites choses qu'il faut corriger et améliorer d'ici vendredi mais les équipes ont fait un travail formidable", a retracé le capitaine adjoint des Bleus,"Il faut que le terrain se fasse, que les joueurs jouent dessus, le remuent, le tassent. Les équipes vont corriger les petites imperfections pour qu'il soit encore meilleur qu'il ne l'est déjà", a-t-il poursuivi.A régler notamment, "un léger relief qui ressort au niveau de la ligne de service", a décrit le directeur des opérations de la rencontre, Sébastien Hette. "Rien de bien méchant, quelque chose d'assez classique pour une terre battue" qui n'a "même pas été évoqué en réunion des capitaines", a-t-il développé.Dans la perspective de préparer au mieux le court, livré tardivement, ce mercredi seulement, en raison de la tenue du match de rugby France-Argentine samedi et grâce à une dérogation accordée par la Fédération internationale de tennis,s'y relayent les nuits de mercredi et de jeudi