Finale de Coupe du Monde dans le Nord et le Pas-de-Calais : tout s'est bien passé !

Finale de la Coupe du Monde 2018 : la fête à Lille, Lens et Roubaix !

[#FRACRO #CM2018] Pas d'incidents majeurs à #Lille pour la victoire de l'équipe de France de football.

La police nationale du #Nord félicite les lillois pour leur comportement responsable durant la fête.

#FiersdetreBleus #FiersdEtrePoliciers pic.twitter.com/2YMSLd7rus — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) 16 juillet 2018

On pourrait parler de soirée quasi-parfaite, dans les villes duet du, qui ont vibré toute la soirée de dimanche et la nuit dernière, après la victoire de laface à laen finale de laDes dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans la région, pour fêter lades Bleus. Un engouement extraordinaire avec du bleu-blanc-rouge partout et sous toutes les formes. Dans unegénérale qui n'a presque pas été entachée !Dans une, la foule s'est massée dans les rues, places, bars et fan-zones des principales villes nordistes. Dans le, les 450 pompiers mobilisés sont intervenus près dedans la journée de dimanche. Un nombre d'interventions bien plus important qu'une journée normale, où les secours sortent 350 fois en moyenne dans le département. Principalement des opérations de secours à personnes, notamment des, mais sans caractère de gravité particulier. "Les bénévoles de la Croix Rouge française ont assuré dimanche soir 136 prises en charge notamment sur les lieux de rassemblement d’Arras, de Béthune et de Lens", a par ailleurs indiqué la préfecture du Pas-de-Calais.Dans le, les pompiers ont effectuédimanche, contre 500 environ en moyenne un jour normal. Beaucoup d'sont à signaler parmi ces interventions, notamment des feux de véhicules. Côté supporters, là non plus aucun caractère d'urgence n'est à déplorer pour les festivités de dimanches, avec là aussi beaucoup de malaises sans gravité.