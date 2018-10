Flandres : le tour de France en handbike de Jonathan Josse

Le tour de France en handbike de Jonathan Josse

Steenvorde, au lever du jour. Jonathan Josse fait un dernier câlin avec un membre de son équipe avant de prendre la route pour la dernière étape de sonA quelques minutes du départ, le jeune homme confie ressentir "beaucoup d'émotions. De se dire que j'en ai fait une pensée et j'en fais aujourd'hui une réalité."La sécurité routière devient sa cause. Cause qu'il décide de défendre depuis l'été 2016, en parcourant l'hexagone. Son pari fou s'achève dans les Flandres mais le plus beau reste à venir : "On a la chance de pouvoir f...Là, je suis un peu ému. Mais je pense que le grand finish sera encore plus intense parce qu'il y a toute la famille qui sera là, tous les amis."Il est midi, Jonathan, arrive àDans sa roue, quelques cyclotouristes "Il a des sacrés bras, quand on voit la musculature... On avait des fois du mal à suivre. Sur le plat, il roule facilement à 30/32 km/h, donc, c'est quand même pas mal. Même à vélo, on a des fois du mal à suivre. Donc, voilà, c'était beau," résume l'un d'eux.Et pour le soutenir, deux de ses amis Nicolas et Gérald, qui ont connu Jonathan valide et ne l'ont jamais lâché depuis son accident, sont venus. "", explique l'un d'eux. " J'en suis la preuve vivante", complète Jonathan, le sourire aux lèvres. Un sourire comme une belle leçon de vie.