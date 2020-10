Flèche Brabançonne : Julian Alaphilippe vainqueur à la photo-finish

La vidéo du sprint de cette Flèche-Brabançonne, Mathieu Van der Poel pourra avoir des regrets, attendant trop longtemps pour lancer son sprint et obligé de faire un écart. 3 jours après Liège, Alaphilippe s'est fait lui une nouvelle frayeur. #BP20pic.twitter.com/3sR7tvpLDK — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 7, 2020

Julian Alaphilippe n'a pas été loin de revivre sa mésaventure du week-end dernier sur Liège-Bastonne-Liège lorsqu'il avait levé les bras trop loin de la ligne l'arrivée laissant le Slovène Primoz Roglic le doubler au dernier moment.Mais, ce mercredi 7 octobre, c'est bien lui qui s'est imposé lors de la course cycliste belge, la Flèche Brabançonne (184km entre Louvain et Overijse), même s'il a eu peur lors des ultimes mètres de la course en voyant Mathieu van der Poel, tenant du titre et finalement deuxième, le remonter au sprint sur sa gauche alors qu'il célébrait déjà sa victoire.Si Julien Alaphilippe est aussi prompt à déployer son torse pour les photos, c'est qu'il est recouvert du maillot irisé, celui qui récompense chaque année le vainqueur du championnat du monde cycliste (remporté par le Français à Imola fin septembre) et qu'il considère comme le plus beau de tous.Au-delà de la victoire de celui qui a également été maillot jaune sur le Tour de France, il faut noter la bonne performance générale des Français : Benoit Cosnefroy termine 3e, Warren Barguil, 5e, et Anthony Turgis, 8e. Quatre Français sont donc présents dans le top 10 de l'épreuve. Depuis Thomas Voeckler en 2012, aucun Français n'avait réussi à remporter cette course.