Flêtre - A25 : 18 blessés dont 2 graves dans un accident de bus transportant des enfants handicapés

Circulation perturbée

Deux mini-bus transportant des enfants handicapés (9 places chacun) se sont percutés sur l'A25 à(près de Bailleul) ce mercredi matin vers 10h30. Un véhicule léger est également impliqué.On compte, selon les pompiers, 18 blessés, dont. Ils ont été transportés en urgence absolue au CHR de Lille et à l'hôpital d'Armentières. Les blessés plus légers ont été pris en charge sur place.On ignore pour l'instant les causes de cet accident. "A la suite de l’accident survenu vers 10h30 ce jour sur l’autoroute A25 à Flêtre en direction de Dunkerque, le préfet a activé le centre opérationnel départemental afin de coordonner l’intervention des services de secours, écrit la Préfecture du Nord. Eric Etienne, sous-préfet de l’arrondissement de Dunkerque, s’est immédiatement rendu sur place."sont sur place ainsi que l'hélicoptère du SMUR qui s'est posé sur l'autoroute. Un déploiement important : les secours ont préféréà cause de l'implication de deux véhicules transportant des personnes à mobilité réduite.L'autoroutesuite à cet accident dans le sens Lille-Dunkerque. Uns'est formé, jusqu'à Steenwerck. A 13h30, l'autoroute a été rouverte, mais au niveau de l'accident, la circulation ne se faità l'approche du secteur.