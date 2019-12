Florentine Somers favorite pour Miss France 2020 ? 10 choses à savoir sur Miss Nord Pas-de-Calais

1. Elle a toujours vécu dans le Nord

2. Elle vient d'avoir le bac

3. Elle a un petit grain de folie

Miss Nord Pas-de-Calais 2019, Florentine Somers dévoile ses petites manies

Après Camille Cerf, Iris Mittenaere et Maëva Couck, Florentine Somers peut-elle ramener une quatrième couronne dans le Nord Pas-de-Calais ? La Nordiste y croit. On fait connaissance avant l'élection ce samedi à Marseille.Florentine Somers est née le 5 septembre 2000 à Saint-Pol-sur-mer près de Dunkerque. Elle a grandi et habite à Loon-Plage (Nord).Et elle défend haut et fort les couleurs de sa région : "Le Nord est une région riche d’amour, d’histoire. Nous avons une culture et une identité régionale très forte, dit-elle à Paris-Match. Nous avons aussi des décors totalement différents d’un coin à l’autre de la région. La gastronomie est également un point fort avec les célèbres moules-frites, le Welsh, les endives au gratin, le maroilles ou encore les bêtises de Cambrai." Son plat préféré : les moules-frites.Florentine Somers a été élue Miss Dunkerquois en septembre dernier, avant d'être élue Miss Nord Pas-de-Calais un mois plus tard Florentine Somers vient d’obtenir son Bac accompagnement soins et services à la personne. Elle n'a pas démarré d'études supérieures, trop occupée à ses concours de Miss. Elle devait passer son concours d’éducateur spécialisé en fin d’année."J’ai également rempli un dossier également pour faire un service civique, mais je ne sais pas si j’aurai le temps de le faire", disait-elle en novembre dernier.Florentine Somers se définit comme quelqu'un de spontanée, ouverte d'esprit et blagueuse. Elle revendique aussi un petit grain de folie : "Ça fatigue les autres, ma famille. Avec moi, il faut que je bouge !", racontait-elle en novembre dans l'émission "Vous êtes formidables" sur France 3.



"Je me suis découvert aussi un côté très pétillant sur scène. c'est tout cas ce qu'on m'a dit", précise--elle aussi. Un atout pour séduire le jury ?



4. Elle est marraine d'une association qui aide les familles ayant un enfant autiste



5. Elle n'est pas une grande sportive



6. Elle mise sur sa coupe de cheveux et sa voix

Florentine Somers : vidéo officielle de présentation

Florentine Somers parraine "Écoute ton cœur", une association dunkerquoise qui aide les familles d'enfant autiste. "Je veux défendre le handicap, notamment la trisomie 21 et l’autisme, car ce sont deux causes qui me touchent particulièrement. Je tends vers une société plus inclusive. Qu’on arrête enfin les moqueries envers les personnes touchées. Elles sont différentes mais finalement ne sommes-nous pas tous différents ?"Elle raconte aussi son expérience au lycée avec des jeunes en difficulté scolaire : "Lors de mon CAP, j’ai rencontré Paul et Elena, deux personnes atteintes de trisomie 21, et j’ai tissé des liens très forts avec eux, dit-elle au Figaro. C’est ce qui m’a donné envie de faire ce métier."Elle a pratiqué le basket pendant 2 ans et de la danse étant plus jeune. Désormais, elle s’entretient en allant à la salle de sport.Quand on lui demande : "Qu’est-ce qui vous différencie des autres candidates ?" Florentine Somers répond : "Mon timbre de voix et ma coupe de cheveux."



"Le cliché de la Miss, c’est une fille avec de longs cheveux et de belles boucles, affirme-t-elle à TV Mag. Avec mon carré, je casse un peu les codes. Je ne peux pas avoir de chignon, de queue-de-cheval ou de belles boucles mais cela ne m’a pas porté préjudice pour l’instant. Je pense, qu’au contraire, ça attire le regard des gens."





7. Elle est en couple

8. Sa soeur a été Miss Prestige national Nord Pas-de-Calais

9. Elle est fan de Camille Cerf

10. Elle fait partie des favorites

Les Miss ne s'attardent jamais trop sur ce genre de questions car, officiellement, elles doivent être célibataires. Mais Florentine Somers a tout de même répondu à la question : "Non, je ne suis pas un cœur à prendre mais j’ai de l’amour à revendre pour toutes les Françaises et tous les Français", a-t-elle dit très succinctement à Paris Match Les proches de Florentine Somers l'ont toujours poussée à se présenter au concours Miss France. Sa soeur, âgée de 9 ans de plus, a concouru au consours Miss Prestige national, lancé en dissidence par Geneviève de Fontenay : "À l’époque, j’avais vécu les élections à travers elle. Si on se ressemble beaucoup physiquement, nous avons des caractères très différents. Elle est très coquette tandis que j’étais plus garçon manqué. Je ne prenais pas spécialement soin de moi et le maquillage ce n’était pas trop mon truc. J’ai dit que j’allais m’inscrire cette année un peu sur le ton de la rigolade et, finalement, je ne regrette pas de l’avoir fait. Aujourd’hui, les rôles se sont inversés et j’essaye d’intégrer au maximum ma sœur dans mon monde".Florentine Somers avait 14 ans quand Camille Cerf a été élue Miss France. C'était la première Nordiste de l'histoire à obtenir la couronne. Elle est devenue un modèle pour la Dunkerquoise : "J'aime son naturel et son sens de l’humour".Miss Nord Pas-de-Calais a aussi reçu le soutien officiel des autres Miss France nordistes Iris Mittenaere et Maëva Coucke. Iris Mittenaere avait partagé sur Instagram pour ses 2 millions une vidéo des 3 miss France nordistes avec ce commentaire… « On accueille la 4e… Florentine Somers »."Nous avons organisé un dîner tous ensemble, raconte Florentine Somers. Elles m’ont donné des conseils, notamment de profiter de chaque instant, de me donner au maximum et surtout de rester comme je suis."Plusieurs sites internet et magazines publient des articles sur les Miss favorites pour l'édition 2019 : Florentine Somers est toujours dans le Top 5. Dans un sondage réalisé par l’émission « Touche pas à mon poste », elle se place également parmi les favorites.Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France, a même dû réagir début novembre réagi aux rumeurs de favoritisme autour de la Miss Nord Pas-de-Calais : " Je vais vous dire ce qu’il se passe dans le Nord-Pas-de-Calais. Avant Camille Cerf, ils n’avaient jamais gagné et depuis, vous ne les connaissez pas là-haut, ils n’ont pas envie de rendre la couronne. Chaque année, ils préparent la fille, ils sont comme des dingues, ils ont l’impression qu’ils ont la nouvelle miss France. On ne peut pas condamner l’engouement populaire. »