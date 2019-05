Les fonctionnaires dans la rue ce jeudi 9 mai en Picardie

Grève dans l'éducation nationale

Un reportage de Christelle Juteau-Lermechin, Jean-Louis Croci, Fabien Desgardins. Intervenants : Dominique Lempereur Représentant des parents d'élèves Ecole élémentaire Le Pigeonnier d'Amiens; Cindy Godin Représentants des parents d'élèves Ecole élémentaire Le Pigeonnier d'Amiens; Christelle Gouffé Chef de Pôle action éducative Ville d'Amiens

La fonction publique est dans la rue ce jeudi 9 mai. Neuf syndicats appellent les fonctionnaires à battre le pavé un peu partout en France pour dénoncer le projet de loi débattu à partir du 13 mai à l'Assemblée nationale. Il est censé moderniser leur statut.Ce jeudi matin à Laon, un peu plus de 200 personnes ont marché devant plusieurs services publics pour dénoncer un manque de moyens. Le mouvement est également très suivi en région avec les douaniers des Hauts-de-France qui réclament plus de moyens et des effectifs supplémentaires, leur grève impacte le trafic du tunnel sous la Manche.Côté éducation, le ministère prévoit 15% de grévistes dans le primaire et un peu moins dans le secondaire.Mais les syndicats appellent aussi les parents à ne pas amener leurs enfants en classe. Christelle Juteau-Lermechin et Jean-Louis Croci se sont rendus ce matin dans une école à Amiens.Des manifestations sont encore prévues cet après-midi en Picardie, à Amiens, les enseignants appellent à manifester à 14H30 devant la maison de la culture.