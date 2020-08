Foot : le FC Chambly lance son application officielle sur smartphone et tablette

‼️ Grande nouvelle ‼️

Le @FCCOISE continue son développement... retrouvez-nous désormais.. sur SMARTPHONE et TABLETTE 🔥💙🖤

Rendez-vous sur IOS et Android ! #NeRienLâcher #AppliFCChamblyOise pic.twitter.com/aOzydfmogV — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) August 14, 2020

Le mystère est levé. Plus tôt dans l’après-midi, le pensionnaire de Ligue 2 avait partagé une publication énigmatique sur Twitter : le petit bonhomme vert d’Android assis sur un banc au côté de la fameuse pomme d’Apple, un petit cœur entre les deux. Sur les coups de 18 heures, le FC Chambly Oise a officialisé le lancement de son application.Outre des actualités du club, le calendrier des matches et des résultats, il sera également possible d’y suivre le déroulement des rencontres en temps réel. Mais l’application téléchargeable sur IOS et sur Android invite aussi les supporters à participer à des quizz, des sondages et à proposer leurs pronostics. Il sera également possible de voter pour le meilleur joueur du match.