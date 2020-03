Football amateur : le président du District de la Somme envisage “l'annulation de la saison”

Tous les championnats amateurs interrompus

L'hypothèse d'une saison blanche

Décision de la FFF dans les prochains jours

"On ne va pas mourir parce qu'on veut jouer au ballon. Il faut préserver la santé des gens avant tout". Marcel Glavieux, président du District de la Somme est conscient des enjeux face à l'épidémie de coronavirus, qui a, à ce jour, contaminé 5423 personnes en France.Depuis vendredi 13 mars, "tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d’âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l’activité des écoles de football sont interrompus" peut-on lire dans le communiqué publié par la Fédération Française de Football (FFF).Pour Marcel Glavieux, la saison "pourrait ne pas reprendre cette année". Le bureau du District de la Somme s'est réunit vendredi pour faire des simulations de calendrier."Pour que la saison puisse se terminer normalement, il faudrait que la compétition puisse reprendre avant le 22 avril", explique Marcel Glavieux. Une hypothèse à laquelle le président du district de la Somme semble ne pas trop croire : "depuis début mars, je disais déjà à mes collègues qu'il serait difficile de terminer la saison cette année".Aujourd'hui, la saison de district en est à la 9e journée. Il y a 22 journée au total. "Le problème, c'est qu'il y a de nombreuses équipes qui ont trois à quatre matches de retard, à cause des intempéries", analyse Marcel Glavieux, qui craint que l'hypoyhèse la plus équitable sportivement, soit celle de la saison blanche.La FFF discutera mardi 17 mars de la suite des événements. "Noël Le Graët [président de la FFF, NDLR] est un homme sage, il ne va pas précipiter les choses", estime-t-il.On en saura donc plus dans les prochains jours.