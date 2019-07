L'Amiens SC accroché par Metz en match amical (1-1)

22' : But de l'Amiens SC !

Aleesami se charge de tirer ce corner, repris d'une tête croisée au premier poteau par Prince Gouano !#FCMASC 0-1 pic.twitter.com/TAOHn8W9cM — Amiens SC (@AmiensSC) July 27, 2019

Rejoint au score sur penalty

75' : Les rotations continuent de se faire du côté picard.

➡️ Papeau, Sy, Cornette et Jallet pénètrent sur le terrain à la place de Guirassy, Aleesami, Ghoddos et Krafth.#FCMASC 0-1 — Amiens SC (@AmiensSC) July 27, 2019

Les compositions au coup d'envoi du match Amiens SC : Gurtner - Krafth, Gouano, Dibassy, Aleesami - Blin, Monconduit, Gnahoré - Timité, Guirassy, Ghoddos. FC Metz : Delecroix - Centonze, Sunzu, Cabit, Delaine - Maïga, Cohade (c.), N'Doram - Nguette, Jallow, Diallo

Après deux victoires face à Boulogne (2-1) et Hull City (2-0), une défaite face à Valenciennes (0-1), l'Amiens SC a concédé cette fois-ci le match nul hier au stade Schlossberg, à Forbach, face au FC Metz, lors de son avant-dernier match de préparation.Sans jamais dominer, les Amiénois vont néanmoins réussir à ouvrir le score assez tôt dans le match par l'intermédiaire de Prince Gouano. Alors qu'on joue la 22e minute de jeu, sur un corner tiré par l'une des nouvelles recrue, Haitam Aleesami , le défenseur central décoche une tête croisée au premier poteau qui trompe Paul Delecroix.Cependant, il s'agira de l'une des seules vraies occasions picardes de la rencontre. Car dans le jeu, ce sont les locaux qui vont avoir le contrôle du match et qui vont se créer les occasions les plus dangereuses.Après avoir mené au score pendant presque tout le match en résistant plus d'une heure aux multiples assauts messins, les Amiénois vont finalement craquer et se faire rejoindre à la 85e. Sur un pénalty provoqué sur une action menée par lui-même, Ibrahima Niane (entré à la 62e) se charge de le transformer en prenant à contre-pied le portier picard, Régis Gurtner.Le dernière minutes de jeu ne donneront rien, le score ne changera plus. Les deux formations se quittent donc sur un score de parité 1-1. Si la rencontre n'a pas été riche en but et que la prestation amiénoise n'a pas été très rassurante, elle aura cependant été l'occasion de voir, entre autres, la deuxième apparition de Christophe Jallet sous le maillot amiénois . Entré à la 75e l'ancien international tricolore a évolué un gros quart d'heure sur la pelouse du stade du Schlossberg.Pour son dernier match de préparation, l'Amiens SC affrontera le CD Leganes au stade de la Licorne, samedi 3 août prochain ((21h).