L'Amiens SC “souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière” à Christophe Pélissier

MERCI pour tout Christophe !

"L’Amiens SC et Christophe Pélissier ont décidé ces derniers jours de ne pas poursuivre leur collaboration entamée lors de la saison 2014/2015." Voilà, les premiers mots publiés par l'ASC, via un communiqué officiel publié mardi soir, après l'annonce du départ vers le FC Lorient de son entraîneur Christophe Pélissier un peu plus tôt dans la journée. Malgré le contexte houleux du départ de Christophe Pélissier , le club picard a tenu dans son communiqué à rendre hommage son coach pour tout le travail accompli au cours de ses quatre ans et demi passé en son sein : "le club souhaitait vivement remercier Christophe pour le travail effectué depuis près de cinq ans, permettant à l’Amiens SC d’évoluer aujourd’hui dans l’élite du football français."En effet, Christophe Pélissier restera comme l'entraîneur qui aura mené l'équipe amiénoise pour la première fois de son histoire en Ligue 1, en réussissant à passer du National à l'élite en l'espace de seulement deux saisons !Le club a conclu son communiqué en souhaitant "le meilleur pour la suite de sa carrière" à Christophe Pélissier, "qui sera à coup sûr couronnée de réussite pour ses futurs projets".Une conférence de presse en présence du président de l'ASC, Bernard Joannin, doit avoir lieu ce mercredi 29 mai, à 15 heures.