Football : l'Amiens SC tient sa première recrue avec la signature du prometteur Jayson Papeau

Un bon de cinq divisions en un an

Alors que son maintien n'est toujours pas assuré, l'Amiens SC a déjà débuté sa campagne de recrutement pour la saison prochaine. Ce mercredi 17 avril, le club picard va officialiser la venue pour trois ans de Jayson Papeau, milieu offensif de 22 ans, qui évolue actuellement à Sainte-Geneviève en National 2, selon le journal L'Equipe Originaire de Guadeloupe et natif de Melun (Seine-et-Marne), Jayson Papeau a inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 19 matches cette saison. Jusque-là amateur, il s'agit pour lui de son premier contrat professionnel avec un club de football.Révélation de cette saison en N2 et suivi par plusieurs écuries de Ligue 1 et de Ligue 2 (Auxerre, Lorient, Reims...), Jayson Papeau évoluait encore en sixième division (R1) la saison dernière, au sein du club de Mée