Football : Arsenal lance un audit sur le recrutement de l'ex-joueur du LOSC Pepe et se sépare de son directeur du foot

Un transfert à 80 millions d'euros

Raul Sanllehi a joué un rôle clé dans le recrutement de Pepe

"Raul a apporté une grande contribution pendant le temps qu'il a passé avec nous et il fera toujours partie de la famille Arsenal", ont déclaré les propriétaires du club, Stan et Josh Kroenke à la suite du lienciement de Raul Sanllehi, directeur du foot d'Arsenal FC."Je suis fier et content de la contribution que j'ai apportée sur les trois dernières années", a de son côté affirmé l'Espagnol dans un communiqué commun ce samedi 15 août Mais cette annonce sonne bel et bien comme une sanction alors que le site internet ESPN avait indiqué ce vendredi qu'une "enquête interne" avait été lancée par les Gunners sur le transfert de Nicolas Pépé , arrivé l'été dernier de Lille.Le joueur de 25 ans a connu une première saison irrégulière à Londres, même si elle est allée plutôt crescendo et que ses 8 buts et 10 passes décisives ont été une contribution intéressante.Mais les 80 millions d'euros déboursés ( un record pour les deux clubs sont aujourd'hui jugés disproportionnés par rapport à la valeur marchande du joueur , surtout pour un club qui affirmait avoir des moyens limités pour recruter.Sanllehi avait rejoint Arsenal en 2018, après avoir passé 10 ans comme directeur du football au FC Barcelone. Il y avait alors rencontré Marc Ingla, actuel directeur général du LOSC. Selon le site EPSN, "l'amitié entre Ingla et Sannllehi, lui a permis de créer les conditions nécessaires pour qu'Arsenal puisse recruter avec succès l'international ivoirien plutôt que d'autres prétendants en Europe".Mais les recrutements effectués au club par le désormais ancien directeur du foot d'Arsenal, à l'exception notable de ceux de Pierre-Emerick Aubameyang ou Bernd Leno, ont souvent été décevants.Parmi les plus cuisants, l'arrivée d'Unai Emery comme entraîneur à l'été 2018, remplacé par Mikel Arteta en décembre dernier.Arsenal, dont l'instabilité dans les coulisses est récurrente depuis quelques années, avait aussi récemment licencié plusieurs de ses recruteurs en poste depuis des années.