Football : Chambly joue le maintien en National face à Lyon-Duchère

J-1 avant le dernier match de la saison ! Demain nos joueurs se déplacent à @LyonDuchereAS !



Le maintien est à portée de main ! Ne rien lâcher !



Coup d’envoi à 18h30 #AllezChambly — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) 10 mai 2018

Finir en beauté

Votre pronostic pour ce dernier match ? #LDASFCCO — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) 11 mai 2018

Dernier match de la saison pour le FC Chambly et un ultime effort à fournir pour pouvoir assurer sa place en National l'an prochain.Les Camblysiens doivent impérativement décrocherface à Lyon-Duchère ce vendredi.Actuellement 9e du classement, le FC Chambly va devoir jouer des coudes. Seulement trois points séparent les Isariens du premier relégable.Même objectif pour leurs adversaires lyonnais, classé 12e, et qui chercheront la victoire à coup sûr.Dans les colonnes du journal Le Parisien, Fulvio Luzi, le président du FC Chambly, dresse le bilan de la saison. "J'ai hâte que ça se termine", confie-t-il dans l'édition du jour. Après un début difficile en championnat, de nombreuses défaites et la démission refusée de l'entraîneur Bruno Luzi , le FC Chambly a réussi l'exploit de se hisser en demi-finale de la Coupe de France.Pour le président du club, l'objectif, désormais, est de faire perdurer cette superbe performance en se maintenant en National. "La saison sera réussie si on se maintient, parce qu'avec une demi-finale de Coupe de France tu ne peux pas demander plus", affirme-t-il.Le coup d'envoi du match face à Lyon-Duchère aura lieu à 18h30.