Coupe de France : ça passe pour Grande-Synthe, pas pour Croix

Petit exploit. Une division d'écart et deux buts d'écart à l'arrivée. 3-1 contre Saint-Quentin (N2). Grande-Synthe (N3) était pourtant mené à la 70 ème minute après un but de Touré (70e). Mais les maritime ont tout renversé en 20 minutes. Avec notamment un ultime but à la 95ème minute. Explosion de joie dans les vestiaires pour les joueurs de ce club de 5ème division.Grande-Synthe est le deuxième club de la région ( après Chambly ) à se qualifier pour les 32e de finale de la coupe de France.Moins de réussite pour l'équipe de Croix (N2), habituée des exploits, qui s'est inclinée 1 but à 0 à domicile, face à l'Entente Sannois Saint-Gratien (CFA). "On a été timides, un peu tendus, a réagi l'entraîneur de l'IC Croix Reynald Dabrowski. Ils ont un gros bloc athlétique, ils ont profité d'une erreur de chez nous. Parce qu'il n'y a pas grand-chose..."L'aventure nationale s'arrête donc et les Croisiens pourront désormais se concentrer sur le championnat où ils ne sont pas en bonne position.: Dunkerque (N) affronte Reims Saint-Anne (R1), le RC Lens (L2) se déplace à Dieppe (N2), et Tourcoing (R1) accueille le VAFC (L2).