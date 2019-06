Découvrez le calendrier de préparation de l'Amiens SC pour la saison 2019/2020

Les vacances sont bientôt finies pour les footballeurs de l'Amiens SC ! Le club picard, qui démarre un nouveau cycle avec son nouvel entraîneur Luka Elsner, va débuter sa préparation d'avant-saison d'une durée d'un mois à partir du 1er juillet.



Reprise de l'entraînement le 1er juillet

Stage en Angleterre

Régis Gurtner, Prince-Désir Gouano, Thomas Monconduit et leurs coéquipiers retrouveront le chemin de l'entraînement et la pelouse du stade de la Licorne à partir du 1er juillet. Il s'agira du premier entraînement du coach franco-slovène de 36 ans Luka Elsner, qui a la lourde tâche de remplacer Christophe Pélissier.Lors de sa présentation officielle le 20 juin, le coach franco-slovène de 36 ans a déclaré qu'il avait "envie de tout faire bien". "Bien défendre, bien travailler les coups de pieds arrêtés, changer le système de semaine en semaine. (...) De belles choses sont au-devant de nous !"Après cette première semaine de reprise, l'effectif picard se rendra au Touquet pour effectuer un stage du 8 au 12 juillet. Ces cinq jours dans le Pas-de-Calais se solderont par un match amical contre Boulogne-sur-Mer (National), le 12 juillet à 17 heures.L'intensité de la préparation d'avant-saison va aller crescendo avec ensuite un second match amical face à Valenciennes (L2) le 19 juillet à 19 heures. Le lieu de l'opposition est encore à préciser.L'Amiens SC conclura sa préparation pour la saison 2019/2020 par un stage en Angleterre du 23 au 29 juillet. Là aussi, le lieu est encore à déterminer. Un match amical contre Hull City (Championship) est déjà programmé pour le 24 juillet (19h30) à Hull.Le premier match de la saison 2019/2020 de Ligue 1 aura lieu le 10 août prochain. Amiens se déplacera dans les Alpes-Martimes pour affronter l'OGC Nice.