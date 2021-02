Football : Le LOSC s'impose 4 à 1 face à Lorient et prend la tête (provisoire) de la Ligue 1

Passage à vide, entre-deux, équipe moins convaincante... Les Dogues étaient attendus au tournant après leurs deux derniers matchs sans victoire, dont celui contre l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europa.

Pour cette 26e journée de Ligue 1, Lille faisait face à Lorient, une équipe aux 3 victoires et aux 2 nuls pour leurs 5 derniers matchs.

Dès les premières minutes, les joueurs de Christophe Galtier ont pu respirer. Les Nordistes ont dominé le jeu, pendant que les Merlus l'ont subi, courant après le ballon sans réussir à le conserver.

La 20e minute sonne pour les Dogues comme une première délivrance : la frappe de David est déviée dans ses propres filets par un défenseur lorientais, Gravillon, qui marque contre son camp.

Trois minutes plus tard, Lorient, qui lutte pour ne pas redescendre en Ligue 2, revient dans le jeu. Jérôme Hergault égalise après une perte de balle de Logmann.

Puis la frappe croisée du capitaine José Fonte permet à Lille, à la 38e minute, d'être en tête à la mi-temps. "C'est bon de marquer un but, on a envie de gagner", confirme le capitaine des Nordistes.

A la reprise, les Merlus jouent mieux. Mais cela ne suffit pas. A la 59e minute, le break est fait pour Lille, avec un troisième but au toucher. Le pied gauche de Jonathan Ikoné frappe, et le ballon rond passe sans force juste au dessus du mur lorientais. "On devait se rattraper", explique l'ailier droit. "Il fallait qu'on se retrouve, et qu'on ait du jeu ensemble, un jeu qu'on avait un peu perdu" ces derniers matchs.

A la 90e minute, les supporters lillois commencent peut-être à distance, à chanter : "et de un, et de deux, et de trois!". Mais non, ça sera 4, un dernier but signé Domagoj Bradaric.

Pour le capitaine de Lorient, Laurent Abergel, les joueurs nordistes ont "mis toutes leurs occasions. On était pas assez dur dans les duels". Avec ce match, Lille est à nouveau en tête au classement provisoire de la Ligue 1.