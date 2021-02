Football : le milieu international Yohan Cabaye (ex-LOSC) prend sa retraite à 35 ans

“Bonne chance pour le futur”, “bravo pour cette très belle carrière”, ou encore “un vrai pro, une belle éthique, un soldat qu’on aimerait tous avoir dans une équipe”. Les messages d’au revoir et d’adieu pleuvent sous le compte de Yohan Cabaye, ce milieu de terrain international qui a annoncé vendredi 19 février sa retraite sportive.

Dans une lettre publiée sur son compte, le footballeur souligne qu'à 35 ans, prendre sa retraite a été une décision "très difficile à prendre et à accepter tellement mon amour pour le football est immense". Mais ce sont surtout des remerciements que le Nordiste tient à faire pour "toutes les personnes que j'ai pu côtoyer, mes co-équipiers, coachs, dirigeants, présidents, supporters des clubs ... ma famille, mes amis, ... et mes cinq enfants. (...) Grâce à vous tous, je suis allé au-delà de mes rêves", ajoute-t-il.

Le Tourcquennois aux 48 sélections raccroche donc définitivement les crampons. Formé à Lille, c’est au sein du LOSC que le milieu de terrain brillera, en particulier en faisant partie du triangle magique qu’il forme alors avec Florent Balmont et Rio Mavuba.

En 2011, il remporte avec le club nordiste le championnat de France ainsi que la Coupe de France. Il traverse ensuite la Manche pour rejoindre Newcastle en Angleterre.

Yohan Cabaye has announced his retirement, never forget his part in that Newcastle 11/12 team 😍🔥



