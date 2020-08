Football : Lens domine Dijon, Amiens tombe face à Troyes

Samedi 15 août, bon nombre de pensionnaires des Hauts-de-France fignolaient leur préparation pour les futures saisons de Ligue 1 et Ligue 2. Tour des stades et des résultats.

Le RC Lens encore en rodage assure l’essentiel

#RCLDFCO

Le résumé du dernier match de préparation des Artésiens #rclens pic.twitter.com/TXJMo8rUXn — Racing Club de Lens (@RCLens) August 15, 2020

Amiens inquiète les supporters après sa défaite contre Troyes

Mais réagissez nn ???? La L2 reprend dans 1 ou 2 semaine et vous ne faites rien. Vous nous dites que vous allez tout faire pour remonter en L1 mais il faut aussi le prouver !!!!

On croit en vous malgré tout

Allez l'ASC ⚫⚪ — all_teophane (@ATeophane) August 15, 2020

C'est bien de parler de revanche à prendre. On a ni maillot, ni recrue défensive qualitative (plus que sceptique pour Thuram), on va finir par la prendre en National la revanche. Faudrait s'activer un de ces 4. — Deibidrill (@DrillDeibi) August 15, 2020

Dunkerque cartonne Boulogne, Valenciennes corrigé par une équipe belge, le nul pour Chambly

Ça fait du bien de se faire piquer juste avant la reprise des choses sérieuses.... Mais il faudra réagir ! — Jef beauch (@JefBeauch) August 15, 2020

Il y a ceux qui se sont rassurés et ceux qui barbotent encore. Le samedi 15 août, six rencontres impliquant des clubs des Hauts-de-France se sont joués. Les poulains régionaux s’en sont sortis avec plus ou moins de réussite.Les Sang et Or se sont imposés 1-0 à la maison face à Dijon grâce à une réalisation de Florian Sotoca, un succès bienvenu à une semaine de la reprise. Ce match amical était d’ailleurs le seul de la préparation face à un club de Ligue 1. Lens se rendra à Nice pour son retour dans l’élite du championnat français, le dimanche 23 août.A noter, que pour la première fois depuis le confinement, les joueurs et les supporters ont pu faire leur retour au stade Bollaert. Selon les règlementations sanitaires en vigueur, seules 5 000 places sur les 38 000 qu'il contient pouvaient être occupées."Une revanche à prendre", c’est le slogan qui accompagnera la saison 2020/2021 de l’Amiens SC qui espère retrouver rapidement sa place en Ligue 1. C’est le slogan que raillent certains supporters après une préparation poussive pour ne pas dire inquiétante. Samedi, l’ASC s’est incliné 2-1 sur son terrain face à l’ESTAC. Réduits à dix à l’heure de jeu, les Amiénois n’ont jamais semblé en mesure d’inquiéter leurs adversaires. Un résultat qui a fait parler sur les réseaux sociaux.Après une défaite (2-0) face à Boulogne en début de préparation, Amiens a chuté contre Valenciennes (2-1) et Caen (2-1), et n’a pu qu’accrocher le nul face à Chambly (0-0).Sur les autres stades, Chambly (L2) a bouclé sa préparation par un nouveau nul (0-0), cette fois contre Poissy (National). Les protégés de Bruno Luzi, privés de nombreux atouts offensifs ont pataugé, mais peuvent s’estimer heureux de repartir avec un score de parité : Poissy a loupé deux pénaltys !Dunkerque (L2) a quant à lui été à la hauteur de son rang face à Boulogne (National) en s’imposant 3-1. Les Dunkerquois ont fait le plein de confiance, à l’inverse des Valenciennois qui ont encaissé un sec 3-0 face à l’Union Saint-Gilloise. Un léger faux pas avant la reprise qui n’inquiète pas plus que cela les supporters.Dimanche 16 août à 17h, c’est au tour de Lille de clôturer sa préparation face à Brest. Le LOSC affrontera Rennes le 22 août en ouverture de la saison de Ligue 1.