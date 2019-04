Football-Ligue 1 : Amiens chute à Nantes et voit revenir la menace de la relégation

Trois buts encaissés en dix minutes

59' : Le @FCNantes creuse l'écart..

Limbombe s'échappe sur l'aile gauche et adresse un centre en retrait pour Rongier, qui trompe Gurtner au premier poteau.#FCNASC 3-0 — Amiens SC (@AmiensSC) 21 avril 2019



La menace de la relégation plane de nouveau

Christophe Pélissier : « Il reste 5 matchs, on a notre destin en main » pic.twitter.com/8eLshlXwhj — Amiens SC (@AmiensSC) 21 avril 2019

Coup d'arrêt pour l'Amiens SC. Après six matches sans défaite (2 victoires et 4 matches nuls), les Picards ont été battus par le FC Nantes sur le score de 3-2, au stade de la Beaujoire, ce dimanche après-midi.Avec une première mi-temps sans grand intérêt, à la suite de laquelle les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 0-0, et avec ce beau soleil caressant la pelouse de ses doux rayons, rien ne laissait penser qu'une pluie de buts allait s'abattre sur le stade de la Beaujoire ce dimanche après-midi.De retour sur la pelouse, les Amiénois vont rapidement prendre l'eau et sombrer en encaissant trois buts en l'espace de 10 minutes. D'abord avec un premier but signé Koulibaly quatre minutes après la reprise (49e). Parfaitement servi dans la profondeur par Majeed, l'attaquant nantais parvient à tromper Gurtner d'un plat du pied gauche, après avoir superbement effacé Gouano d'une feinte de crochet du pied droit.Puis Koulibaly va enfoncer le clou en s'offrant un doublé sur corner. Seul au second poteau, le numéro 7 a tout le temps pour ajuster une tête au ras du sol (55e) et tromper le portier amiénois une seconde fois. Enfin, Rongier va finir de punir Amiens en inscrivant le troisième but des Canaris à la 59e.K.O debout durant ces dix minutes, les Picards vont malgré tout parvenir à réagir dans la foulée grâce à un coup d'éclat d'un de ses joueurs. Sur son côté gauche, Otéro va décocher une puissante frappe à 30 mètres des cages nantaises, qui va finir sous la barre transversale. Un but magnifique qui permet aux Amiénois de retrouver un peu d'espoir dans une partie qui semblait d'ores et déjà perdue. Ils parviendront ainsi à inscrire un second but à la 77e. Sur un coup-franc indirect tiré par Thomas Monconduit, Cheick Timité reprend de la tête pour marquer le premier but de sa carrière en Ligue 1.Les Amiénois vont pousser jusque dans le temps additionnel, mais leurs dernières tentatives seront vaines. Les hommes de Christophe Pélissier s'inclinent 3-2. Cette défaite marque ainsi la fin de la série d'invincibilité (six matches) des Picards.Avec cette défaite, Amiens stagne à la 17e place du classement avec toujours 32 points. Mais, surtout, la grosse conséquence de cette mauvaise opération est qu'Amiens voit Dijon, vainqueur hier de Rennes (3-2), revenir dangereusement à 4 points. Il y a encore trois journées, le club picard disposait encore de 9 points d'avance sur les Dijonnais. Les Nantais eux signent leur troisième succès en championnat en moins d'une semaine et sont 13e avec désormais 40 points.Alors qu'il ne reste plus que cinq journées avant la fin de la saison, Christophe Pélissier a déclaré en conférence d'après-match qu'ils avaient désormais "leur destin entre les mains" et qu'il sait "que les joueurs sont prêts à aller chercher ce maintien".Amiens accueillera sur sa pelouse du Stade de la Licorne, le RC Strasbourg (10e), pour le compte de la 34e journée, le dimanche 28 avril prochain.