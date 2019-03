Football-Ligue 1 : Amiens compte enchaîner un cinquième match sans défaite face à Bordeaux

📽️ Les déclarations du coach Christophe Pélissier pendant la conférence de presse !#ASCFCGB pic.twitter.com/wo0mmUAofZ — Amiens SC (@AmiensSC) 29 mars 2019

Un adversaire mal en point

"Continuer sur cette série-là". Le message envoyé en conférence de presse d'avant-match vendredi par l'entraîneur Christophe Pélissier à ses joueurs est on ne peut plus clair. Qu'il ne s'inquiète pas, le mot a été reçu cinq sur cinq par ses hommes. "Ce serait une erreur de penser que l'équipe n'est plus mêlée à la course pour le maintien. Il n'y a que trois formations derrière aujourd'hui et c'est loin d'être fini", a rappelé le latéral Bakaye Dibassy.Une chemin vers le maintien loin d'être terminé. Oui, mais il s'éclaircit journée après journée. Actuellement 17eme du championnat (29pts), avec 7 points d'avance sur le premier relégable, Guingamp (22 pts), Amiens est invaincu depuis maintenant quatre rencontres (2 victoires et 2 nuls).A 9 matches de la fin de la saison, la machine amiénoise est donc plus que jamais sur de bons rails pour réussir son opération maintien en Ligue 1.Face à elle, c'est une équipe bordelaise en pleine tourmente qui s'apprête à les défier dans son stade de la Licorne. En effet, les Girondins n'ont plus gagné depuis cinq matches, et ce, malgré l'arrivée de Paulo Sousa au début du mois, en remplacement de Ricardo. Pire, l'actuel 14e n'a remporté qu'un seul match sur les dix derniers. C'était le 17 février dernier face à Toulouse (2-1).Cependant pas question de sous-estimer l'adversaire. "On va affronter une équipe qui était qualifiée pour l'Europe cette saison, qui fait partie des huit meilleures équipes du championnat", a tempèré le Christophe Pélissier. "On ne se pose pas de question. Même si, bien sûr, on étudie l'adversaire comme tout le monde. Nous ce qui nous importe, c'est d'être dans ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fait bien à l'heure actuelle".Amiens devra faire sans son milieu offensif iranien, Saman Ghoddos, indisponible pendant cinq semaines après s'être fait opéré de l'appendicite. Et également sans Jordan Lefort et Serhou Guirassy.De son côté, Bordeaux évoluera sans son ailier Samuel Kalu et son défenseur espagnol Sergi Palencia.Lors de la 19e journée, le 23 décembre 2018, les deux formations s'étaient quittées sur un match nul (1-1).