Football-Ligue 1 : Amiens fait match nul contre Bordeaux et conserve son invicibilité

Un petit pas de plus vers le maintien

Fiche technique Coup d'envoi : 31 mars, à 15h00. Temps : ensoleillé. Pelouse : bonne. Arbitre : Mickaël Lesage

Score final : x-x (0-0 à la mi-temps) Les équipes

Amiens : Gurtner - Krafth, Gouano, Dibassy, Pieters - Otero, Monconduit, Blin, Mendoza - Konate, Timite

Remplaçants : Adenon, Gnahoré, Traoré, Dreyer, El Hajjam, Cornette, Zungu

Entraîneur : Christophe Pélissier Bordeaux : Benoît Costil - Jovanovic, Kounde, Pablo, Poundje - Otavio, Basic, Sankhare, Karamoh - Youssouf, De Préville

Remplaçants : Poussin, Sabaly, Lottin, Plasil, Briand, Kamano, Maja

Entraîneur : Paulo Sousa

La série d'invicibilité continue pour Amiens. Et c'est sûrement le seul point positif à retenir de cette journée. Dans un stade de la Licorne plein à craquer, les 13 000 spectateurs ont assisté à une rencontre plus que décevante entre le club picard et Bordeaux, durant laquelle aucun but n'aura été inscrit. Et où seuls trois tirs, tous amiénois, auront été cadrés. En somme, un match nul dans les deux sens du terme.Mais Amiens n'a pas perdu et c'est bien là l'essentiel. Les hommes de Christophe Pélissier enchaînent ainsi un cinquième match sans défaite et engrangent un précieux point dans la lutte pour le maintien.Et si la rencontre ne s'est pas soldée par une victoire, contrairement aux deux derniers matches à domicile, la bonne dynamique amorcée il y a un mois et demi, lors du succès face à l'OGC Nice le 23 février, est préservée.Au classement, le résultat du jour n'a aucune incidence pour les deux équipes. Les Amiénois restent fixés à leur 17e place avec désormais 30 points. Tandis que Bordeaux conserve sa 13e place et compte maintenant 35 points.La route vers le maintien s'éclaircit un peu plus pour Amiens, mais elle reste encore longue. Aucun relâchement n'est autorisé. Deuxième relégable avec 22 points, l'En Avant Guingamp compte un match en moins. En cas de victoire, la formation bretonne reviendrait à 5 points des Amiénois.Lors de la 31e journée de Ligue 1, Amiens accueillera l'AS Saint-Etienne (5e) le 6 avril, à 20h00, au Stade de la Licorne.