Amiens s'impose à Toulouse et signe son premier succès à l'extérieur de la saison

28' : BUUUUUUUT DE BLIN !

L'ancien toulousain marque face au club qui le prête et permet à l'Amiens SC d'ouvrir le score ! pic.twitter.com/H2J9fgInzE — Amiens SC (@AmiensSC) 10 novembre 2018

Super Gurtner

Victoire au mental bravo les gars

Bravo aussi aux supporters Amiénois pour le déplacement et merci au peuple toulousain pour leurs applaudissements — Alexis Blin (@ABln17) 10 novembre 2018

Il était temps. Après trois défaites de rang en championnat, Amiens renoue avec la victoire grâce à son. Le. Et même le premier dans l'élite depuis 1er avril 2018, où le club Picard s'était imposé face à Lille (1-0).Hier, les trois points ont été acquis dans la douleur. Bousculés dès les premières minutes de jeu, les Amiénois évitent de peu l'ouverture du score toulousaine en voyant la belle frappe de Gradel (3e) venir s'échouer sur la barre transversale de Gurtner.Ce dernier, dans un grand jour, va démarrer ensuite un premier arrêt décisif (3 au total) en sauvant les siens à la 25e minute en stoppant la tête au second poteau de Garcia sur un corner du TFC.En manque cruel de réussite devant le but depuis plusieurs semaines, les hommes de Christophe Pélissier vont pourtantgrâce à leur milieu de terrain, prêté par... Toulouse. Chanceux, patients, efficaces, les Amiénois rentrent aux vestiaires avec un avantage d'un but.De retour sur la pelouse, les joueurs de l'ASC vont rapidement trembler. A la 64e,, avant de voir le(assistance vidéo à l'arbitrage). Au tableau d'affichage, le score reste bloqué à 1-0.Après un vingtaine de minutes d'une faible intensité et alors que le public pense assister à une fin de match calme, le match va s'enflammer., qui vont être! Durant ces 360 secondes palpitantes, Gurtner va effectueren bloquant une frappe (90+2e) et une tête de Gradel (90+4e). Sur une dernière occasion El-Hajjam sera tout proche de marquer et Gradel, encore lui, sera contré par Adenon.Dans la douleur et grâce à leur réalisme devant le but, les Amiénois, auteurs d'un mauvais match, décrochent au final leur premier succès de la saison à l'extérieur."Ce sont trois points très importants [...]et c'est une bonne chose pour la suite. On a montré qu'on était une équipe", a déclaré le tacticien picard, Christophe Pélissier, après la rencontre. C'est une "victoire au mental", a commenté le buteur de la soirée, Alexis Blin, qui a également félicité ses coéquipiers et les supporters amiénois qui ont fait le déplacement.Au classement,et sort un peu la tête de l'eau enet remontant à la. Les Téféce (14 pts), 14e avant la rencontre, chute à la 15e place.Amiens recevra lors de la prochaine journée, le 25 novembre prochain (21),