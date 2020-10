Football : le Lillois José Fonte positif au Covid-19

Le défenseur de Lille et international portugais a été testé positif, a annoncé mardi 5 octobre la Fédération portugaise de football (FPF).

Le Portugal, qui s'apprête à défier l'Espagne mercredi, la France, dimanche, et la Suède, le 14 octobre, ne pourra donc pas compter sur José Fonte (39 sélections).C'est le seul international de l'équipe victorieuse de l'Euro 2016 qui a été testé positif : "les autres joueurs (dont Renato Sanches, coéquipier de José Fonte au LOSC, ndlr) et le staff ont passé un test qui s'est révélé négatif et sont à la disposition du sélectionneur", a précisé la fédération portugaise.Pour pallier l'absence du défenseur central de 36 ans, au LOSC depuis 2018, le sélectionneur portugais Fernando Santos a fait appel au stoppeur de Grenade, Domingos Duarte.