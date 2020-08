Football: mercredi noir pour les équipes des Hauts-de-France qui perdent pratiquement tous leurs matchs de préparation

LOSC-Mouscron: 0-1



Deux matches perdus pour le RC Lens



Chambly-Laval: 0-1

Retrouvez la réaction de Bruno LUZI et celle de Nikola PETKOVIC après ce premier revers camblysien face à Laval ! #FCCOLAVAL pic.twitter.com/57bYb7cdOJ — FC CHAMBLY OISE (@FCCOISE) August 5, 2020



Amiens- Valenciennes: 1-2

L'Amiens SC s'est incliné 1-2 face à Valenciennes, le mercredi 5 août 2020. • © Aurélien Barège/ FTV

Lille disputait ce mercredi son quatrième match de préparation face à Mouscron. Un essai peu concluant puisque ce sont les Belges qui ont ouvert et figé le score (0-1), dès la 14e minute avec Badibanga.Pourtant, les Lillois avaient battu cette même équipe au tout début de la période de préparation. Au final, en quatre matchs amicaux, Lille s'est incliné deux fois, pour deux victoires.Ce mercredi 5 août, le RC Lens disputait deux matchs : le premier face à l'Union Saint-Gilloise, le second face au Paris FC. Dans les deux cas, les Nordistes n'ont pas su s'imposer.Face aux Belges de 2e division, les hommes de Franck Haise se sont inclinés 3-1. Menés pendant toute la rencontre, Oudjani est parvenu à sauver l'honneur à la 77e minute. En somme, un match de souffrance pour les Lensois.Mais cela n'a pas été le cas pour l'équipe bis, qui rencontrait le Paris FC (Ligue 2). Si cette fois aussi, les Lensois ont essuyé une défaite (1-2), cela n'a pas été sans se battre. Badé a provoqué un penalty suite à un mauvais contrôle, et c'est ensuite une erreur de Pandor dans les buts qui a donné la victoire aux Parisiens.Chambly s'est également incliné face à Laval (0-1). Pourtant bien parti en première période, le FC Chambly s'est écroulé lors de la seconde, ce qui lui a valu les foudres de son entraîneur, Bruno Luzi.À deux semaines de la reprise de la Ligue 2, les Nordistes ont su faire leurs preuves avec de belles combinaisons. Pour cette première opposition de saison entre l'ASC et VA, les trois buts ont été inscrits en six minutes : Papeau (14e, 1-0), Gendrey contre son camp (1-1, 17e) et enfin Chevalier (1-2, 19e). Le match se terminera sur ce score en faveur des Valenciennois.