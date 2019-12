Football : non, il n'y aura pas de match amical France-Belgique en mars

Les supporters belges avides de revanche devront patienter : un France-Belgique est "exclu" lors des matches amicaux de mars 2020, a indiqué lundi la Fédération belge de football. Samedi lors du tirage au sort de l'Euro-2020, "les sélectionneurs se sont parlé et en tout cas pour le mois de mars 2020, un France-Belgique ou un Belgique-France est exclu", a confié la RBFA.



Les deux équipes, qualifiées pour l'Euro-2020, ne se sont plus affrontées depuis la défaite des Belges face aux Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. "Un tel duel en mars a peu de sens. A ce moment-là, tous les meilleurs joueurs seront occupés par leur compétition nationale et la Ligue des Champions", a jugé le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez il y a une dizaine de jours dans le journal Het Nieuwsblad.

Classement FIFA

Dans un article publié dimanche sur son site, L'Equipe penchait pour une autre explication : selon le quotidien sportif, Martinez tient à la 1re place des Diables rouges au classement FIFA, menacée en cas de défaite contre la France, 2e. Du côté des Bleus, un match amical contre l'Ukraine est à l'étude.



La Fédération ukrainienne a ainsi annoncé un "accord préliminaire" pour l'organisation d'une rencontre amicale le 27 mars en France, après une discussion entre les sélectionneurs Didier Deschamps et Andreï Chevtchenko. Moins affirmative, la Fédération française a parlé d'une simple hypothèse.